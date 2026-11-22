Весела Лечева : Искам да помогна спортната стрелба да влезе в XXI век

Весела Лечева е родена на 20 май 1964 г. във Велико Търново. Избрана е за председател на БОК на 19 март 2025 г. Вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба и председател на Българския стрелкови съюз. Лечева е сред най-успешните стрелци с пушка на XX век - двукратна сребърна олимпийска медалистка (Сеул 1988 и Барселона 1992), петкратна световна шампионка и четирикратна победителка в генералното класиране на Световната купа, с рекордните 31 златни медала от стартове за купата. Била е министър на младежта и спорта (2022-2023 г.), председател на Държавната агенция за младежта и спорта (2005-2009 г.) и народен представител три мандата. Притежава докторска степен от НСА „Васил Левски”

- Влизате в надпреварата за президент на една от най-авторитетните международни спортни федерации - Международната федерация по спортна стрелба? Какво Ви мотивира да направите тази крачка сега?

За мен това е естествена стъпка след повече от четири десетилетия, посветени на спорта. Познавам в детайли моя спорт и като елитен състезател, и като ръководител.

Номинацията бе направена от Българския стрелкови съюз. Приех я, защото се чувствам подготвена. Аз съм човек, който влиза в битки, когато знае, че са неговите битки и се чувства подготвен. Вярвам, че всяка една организация има нужда от промяна, а тя не може да дойде с хора, които са били в ръководството й десетилетия. Приех номинацията, защото познавам много добре световната стрелковата общност. Аз съм една от тях Знам нуждите на състезателите, на треньорите, на ръководителите. . Днес ISSF има нужда от по-модерно и по-прозрачно управление. Не на последно място – от по демократично.

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- Ваши конкуренти за поста са настоящия президент Лучано Роси от Италия и Константин Пивоваров от Украйна. С какво се различава Вашата визия?

Не искам да превръщам тази кампания в противопоставяне на личности. За мен е важно да говорим за идеи, приоритети и конкретни решения. Националните федерации трябва да имат реален избор и да могат да преценят коя програма предлага най-добрите перспективи. Надявам се, че ще има честна битка.

Моята концепция поставя в центъра националните федерации, спортистите и треньорите. Искам да изградим организация, която не просто администрира състезания, а активно помага на своите членове да се развиват. Управлението трябва да бъде прозрачно, а финансовите решения - обосновани. Но може би най-важното, което мога да кажа за себе си е, че аз съм била на най-високо ниво като състезател – олимпийски медалист, петкратен световен шампион, осем пъти шампион на Европа, рекордьорка съм по победи за Световната купа. Този практически опит е изключително важен, когато бъде съчетан с последващата ми кариера на спортен министър и президент на НОК. Тези позиции ми дадоха възможността да се срещна с много хора на ръководни позиции в световния спорт. Имам нужните познанства и доверие. Най-важното- виждам как те променят своите спортове, за да отговарат на съвременните нужди. Най-образно казано – искам стрелбата да влезе в 21 век, а не да седи в миналия. Това става с модернизация на спорта, с привличане на най-добрите маркетингови специалисти в света, със създаването на продукт „ Спортна стрелба“, който да е привлекателен за зрители, телевизии и спонсори. Това е трудна задача, но предизвикателството си заслужава. Всички федерации ще имат полза от подобен преход. Повече средства за тях, повече популярност, глобална разпознаваемост, нови спонсорски и рекламни договори.

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- Един от основните Ви приоритети е защитата на мястото на спортната стрелба в олимпийската програма. Има ли реална опасност?

Това е стратегически въпрос за бъдещето на нашия спорт. Олимпийското движение се променя, а конкуренцията между спортовете - за внимание, публика и ресурси, става все по-голяма.

Не можем да разчитаме единствено на традициите и историята си. Трябва да покажем, че спортната стрелба е съвременен, атрактивен и достъпен спорт, който предлага изключителни емоции, прецизност.

Необходимо е да работим по-активно с Международния олимпийски комитет. Необходимо е също така, както вече отбелязах, нашият спорт да стане по-привлекателен за телевизията. Да налага звезди. Някой знае ли кои са големите шампиони в спортната стрелба в световен план в момента? Олимпийското присъствие на стрелбата не е даденост. То трябва да бъде защитавано с резултати и ясна стратегия. Достатъчно тревожен е фактът, че стрелбата не беше част от Младежките олимпийски игри в Дакар. Не е част и от програмата на Студентските игри на ФИСУ. Не без символно значение е и фактът, че на много игри, първият комплект медали, който се разпределяше, беше от стрелбата. Това естествено привличаше медийния интерес. Сега вече не е така и ние като общност трябва да си зададем и отговорим тези въпроси.

- В програмата Ви се поставя акцент върху по-голяма финансова прозрачност и по-малко бюрокрация. Как ще постигнете това?

Доверието е основата на всяка международна организация. То не се печели с обещания, а с ясни правила и последователни действия.

Националните федерации трябва да знаят как се формира бюджетът, как се разпределят средствата и какви резултати се очакват от направените инвестиции. Необходимо е да има прозрачност, отчетност и ефективен контрол. Това няма как да стане като дори финансовите отчети не са публични. В момента основните приходи на Световната федерация се формират от МОК. Необходими са повече възможности за приходи, които идват от спонсори. А техният интерес идва по един единствен начин – ако спортът е представен в телевизията или в дигиталните платформи. За съжаление, в момента, нито един от големите броудкастъри на спортно съдържание няма интерес към стрелбата.

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- Предвиждате създаването на тренировъчни и образователни центрове на различни континенти. Какво ще дадат те на спорта?

Развитието на спортната стрелба не може да бъде концентрирано само в няколко традиционно силни държави. Трябва да дадем възможност на повече страни да изграждат състезатели, треньори и съдии на високо ниво.

Регионалните центрове могат да бъдат място за подготовка, обучение, обмен на опит и внедряване на съвременни методики. Те ще помогнат за намаляване на разликите между отделните региони и ще дадат шанс на държави с по-ограничени ресурси. Подчертавам – ние сме световна федерация. Това означава, че всяка национална федерация трябва да има реални възможности и финансов ресурс да развива своите кадри, да има шанса да бъде на големи състезания, да има пълен отчет за разходите и приходите на ISSF. Описан детайлно, а не както е обикновено в одитните отчети : „ За административни разходи – Х пари“. Какви са тези разходи – за заплати ли са, за пътувания, за нова техника ? Всичко трябва да е ясно.

За мен е важно тези инициативи да имат реално съдържание и измерим ефект, а не да останат само добра идея на хартия.

- Каква е ролята на жените в бъдещото управление на ISSF?

Жените имат огромен принос за развитието на спорта, както на състезателно, така и на управленско ниво. Време е този принос да намира по-силно отражение и в ръководните структури.

Изборът на Кърсти Ковънтри за президент на МОК е вдъхновяващ и е показателен, че времената вече са други.

Не става въпрос за символично представителство, а за равни възможности и професионализъм. Международните федерации трябва да използват потенциала на всички хора, които имат знания, опит и качества да допринасят за развитието на спорта.

Светът се променя бързо. Очакванията на спортистите, националните федерации, медиите и партньорите са различни. Управлението трябва да отговори на тези промени, а не да тича след тях.

- Кои ще бъдат първите Ви приоритети, ако бъдете избрана?

Ще започна активни разговори с националните федерации, за да набележим заедно първите крачки. Не може да има успешна реформа без диалог.

Ще поставя акцент върху финансовата прозрачност и оценката на административните процеси. Трябва да знаем къде сме и какво можем да подобрим.Ще работим по стратегията за олимпийското бъдеще на спортната стрелба, развитието на младите състезатели и по-широкото международно представителство.Ще потърся партньорство с най-добрите маркетингови експерти в спорта. Вече имам няколко предварителни разговора. Ще имам и разговори с големи телевизионни компании.

- Вие сте постигнали най-големите си успехи като състезател в условията на изключително силна международна конкуренция. Какво от философията на големия спортист може да бъде пренесено в управлението?

Спортът ме е научил на дисциплина, постоянство и отговорност. Научил ме е, че успехът не идва с едно усилие и че трябва да можеш да приемаш както победите, така и пораженията.

Научил ме е и на уважение към конкуренцията. Това е философията, която бих искала да пренеса и в управлението на ISSF - силна конкуренция на идеи, но и обща отговорност за бъдещето.

- Какво би означавала тази кандидатура за Вас лично?

Това е голяма отговорност и сериозно предизвикателство. В спорта съм преминала през много големи състезания и знам, че нищо не се постига без характер, постоянство и вяра в собствените възможности.

Приемам и това като едно състезание, но вече на идеи и собствени програми. Някои вече са показали какъв е лимитът им, други – тепърва ще реализират визиите си, ако делегатите им се доверят. Ако предпочетат новото , пред статуквото. Затова се надявам, че ще има честно състезание и най-добрият ще победи на терена, а не извън него.

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