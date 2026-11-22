Бяла победи Етър 64 в дербито в женското хандбално първенство

Защитаващият титлата си Бяла надделя над гостуващия Етър 64 (Велико Търново) с 39:30 (18:15) в дербито от 4-ия кръг на "А" РХГ на България при жените. Двубоят беше повторение на Суперфинала за златните медали от миналия сезон, а с успеха шампионките оглавиха еднолично класирането с пълен актив от 8 точки. Етър остана втори с 6 точки.

Домакините започнаха по-активно до средата на първата част натрупаха аванс от 10:4. Впоследствие двубоят продължи равностойно, като до почивката великотърновки дори съкратиха пасива си до 15:18, но в началото на втората част Бяла започна със серия от пет поредни попадения и след това поддържаше преднина от 5-6 гола. Етър се доближи до 26:30 в 50-та минута, но по-опитните хандбалистки на домакините не позволиха обрат и със серия от 7:1 поведоха с 37:27, с което предрешиха мача.

Лидия Ковачева реализира 13 попадения за шампионките, а Габриела Георгиева допринесе със 7. Мартина Тодорова също вкара 13 гола за Етър, а Александра Замишляк добави 8.

Със силно второ полувреме Свиленград спечели убедително срещу Спортист Кремиковци с 33:18 (14:10) и с 6 точки е трети в класирането. Сливница се утвърди на четвъртата позиция с 4 след 43:32 (19:14) над домакина Академик ПУ (Пловдив).

Срещи от 4-ия кръг на "А" РХГ на България при жените:

Бяла - Етър 64 (Велико Търново) - 39:30 (18:15)

Академик ПУ (Пловдив) - Сливница - 32:43 (14:19)

Свиленград - Спортист Кремиковци - 33:18 (14:10)

В класирането води Бяла с пълен актив от 8 точки, пред Етър 64 с 6, Свиленград също с 6, Сливница с 4, Академик ПУ и Спортист Кремиковци - с по 0.

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