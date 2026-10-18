Силен мач на Точката и нова домакинска победа за УТА Арад

УТА Арад записа трета пордна победа като домакин в румънското първенство. Отборът на Антони Иванов се наложи с 1:0 над намиращия се в криза ЧФР Клуж и се изкачи на 9-о място в класирането с 15 точки - една по-малко от ЧФР.

Антони Иванов започна като титуляр и действаше на левия фланг на защитата. Българинът се представи силно и беше сред най-добрите в своя тим. Победното попадение за УТА Арад отбеляза Омар Ел Сауи в 55-ата минута.

Двубоят можеше да има и друг изход, но в началото на второто полувреме футболист на гостите уцели напречната греда. Малко по-късно грешка в центъра на защитата на ЧФР Клуж позволи на Ел Сауи да се озове на чиста позиция и той прокарам топката между краката на вратаря Октавиан Вълчеану.

Лидер в Румъния е Динамо (Букурещ) с 29 точки, пред Рапид (Букурещ) с 27 и Университатя (Крайова) с 23, но и мач по-малко.

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