Иван Панков с цял мач при нова победа на лидера в Кипър

АЕК (Ларнака) продължи успешната си серия в кипърското първенство, след като победи Олимпиакос (Никозия) с 1:0 като гост в среща от 10-ия кръг. Българският футболист Иван Панков започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути. Единственото попадение на стадион "ГСП" отбеляза капитанът Хрвойе Миличевич, който в 18-ата минута изпълни по великолепен начин пряк свободен удар и изпрати топката в горния ъгъл на вратата.

Панков действаше в халфовата линия заедно с Густаво Ледес и се включи в една от първите опасни атаки на гостите. Още в 4-тата минута българинът центрира към Джордже Баяч, който опита удар от въздуха, но топката премина извън очертанията на вратата.

АЕК започна по-активно и в 9-ата минута създаде отлична възможност за гол. Майк ван дер Хоорн засече с глава центриране от статично положение, но Христофорос Франдзис изчисти топката пред голлинията. Девет минути по-късно Миличевич донесе преднината на гостите с майсторското си изпълнение от пряк свободен удар.

След почивката Олимпиакос увеличи натиска и създаде няколко опасни положения. Вратарят Алберто Палеари се намеси решително при удари на Александрос Лолис, Занос Сава и Врикис. Най-сериозната възможност за домакините дойде в 68-ата минута, когато Пилеас изчисти топката пред голлинията след удар на Пехливанис.

Въпреки трудностите АЕК запази минималната си преднина и стигна до ценни три точки. Тимът на Рубен Сейес увеличи серията си без поражение в първенството на седем мача.

С победата отборът от Ларнака събра 23 точки и затвърди първото си място, а Олимпиакос се намира на 9-ата позиция с актив от 9 точки.

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