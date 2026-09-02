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УТА Арад и Иванов тръгнаха с победа за Купата на Румъния

  • 2 сеп 2026 | 21:26
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УТА Арад и Иванов тръгнаха с победа за Купата на Румъния

Елитният УТА Арад не допусна изненада и стартира участието си в груповата фаза на Купата на Румъния с убедителна победа с 3:0 като гост на третодивизионния Минерул Лупени. Двубоят от Група "А" премина под пълния контрол на гостите, които демонстрираха по-високата си класа въпреки усложненията през втората част. Българският халф на гостите Антони Иванов се появи в игра в 69-ата минута на мястото на Роман Алин.

Селекцията от Арад реши голяма част от интригата още преди почивката. Резултатът бе открит в 24-тата минута, когато нападателят Хаким Абдала се оказа на правилната позиция и прати топката в мрежата за 1:0. Само десет минути по-късно, в 34-тата минута, бранителят Андрей Доробанцу удвои преднината на гостите и даде солиден аванс на своя тим.

Второто полувреме предложи нервни минути за фаворита. В 64-тата минута УТА Арад остана с човек по-малко на терена заради директен червен картон на вратаря Марсио Роса. Това принуди треньорския щаб да направи промени, като малко след това в игра влезе и българинът Антони Иванов с цел да стабилизира средата на терена.

Въпреки численото си неравенство, гостите съумяха да нанесат своя трети удар в 76-ата минута чрез кипърския национал Маринос Ционис, който оформи крайното 3:0.

С този категоричен успех УТА Арад завоюва първите си три точки в груповата фаза. С актив от 3 пункта и голова разлика 3:0 тимът оглавява временното класиране в Група "А", правейки сериозна заявка за класиране в следващата фаза на турнира.

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