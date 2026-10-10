Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. УТА Арад

УТА Арад загуби гостуването си на Ботошани, Иванов бе заменен на почивката

  • 10 окт 2026 | 21:54
  • 253
  • 0
УТА Арад загуби гостуването си на Ботошани, Иванов бе заменен на почивката

Единадесетият кръг на румънската Суперлига изправи един срещу друг отборите на Ботошани и УТА Арад, като домакините се наложиха с крайното 2:0. Всички попадения в срещата паднаха в началните минути, дело на Себастиан Майлат ('11) и Лукас де Вега ('17). Българинът Антони Иванов бе титуляр за гостите, но бе заменен на почивката.

Двубоят започна под пълния контрол на домакините, които материализираха натиска си още в 11-ата минута. Себастиан Майлат получи право да изпълни повторна дузпа, след като първият му изстрел бе спасен, но вратарят на гостите не бе стъпил на голлинията. При втория опит нападателят не сгреши и откри за 1:0.

Само три минути по-късно, в 14-ата минута, Андрей Думитер прати топката в мрежата на гостите за втори път, но попадението бе бързо отменено поради маркирана засада.

В 17-ата минута преднината на домакините бе удвоена. Халфът Лукас де Вега се разписа с прецизен и мощен далечен изстрел от около 20 метра, който влезе неспасяемо в далечния ъгъл на противниковата врата за 2:0.

В самия край на първото полувреме домакините стигнаха до нов гол чрез Думитер след центриране от корнер, но след дълго петминутно преразглеждане с ВАР съдията анулира ситуацията заради засада на Мирон, който влияеше на играта.

Спечелените три точки позволиха на Ботошани да събере актив от 14 точки, изкачвайки се временно на 7-о място в класирането на румънския елит. Отборът на УТА Арад остава с 12 пункта и заема 11-та позиция в подреждането на Група B.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 17842
  • 28
Спалети: Не трябва да се оплакваш от препятствията, а да преминаваш през тях

Спалети: Не трябва да се оплакваш от препятствията, а да преминаваш през тях

  • 10 окт 2026 | 21:36
  • 765
  • 0
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 12675
  • 26
РБ Лайпциг отново писа “отличен” и се разправи с Айнтрахт, Нкунку изригна с хеттрик

РБ Лайпциг отново писа “отличен” и се разправи с Айнтрахт, Нкунку изригна с хеттрик

  • 10 окт 2026 | 21:26
  • 719
  • 0
Пламен Андреев с ключова роля при равенство на Дебрецен срещу Ференцварош

Пламен Андреев с ключова роля при равенство на Дебрецен срещу Ференцварош

  • 10 окт 2026 | 21:23
  • 852
  • 0
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

  • 10 окт 2026 | 22:03
  • 5306
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

  • 10 окт 2026 | 22:10
  • 21688
  • 68
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, греда на Мбапе

  • 10 окт 2026 | 22:03
  • 5306
  • 15
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:32
  • 21793
  • 23
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 17842
  • 28
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 12675
  • 26
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:37
  • 17647
  • 60