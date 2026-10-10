УТА Арад загуби гостуването си на Ботошани, Иванов бе заменен на почивката

Единадесетият кръг на румънската Суперлига изправи един срещу друг отборите на Ботошани и УТА Арад, като домакините се наложиха с крайното 2:0. Всички попадения в срещата паднаха в началните минути, дело на Себастиан Майлат ('11) и Лукас де Вега ('17). Българинът Антони Иванов бе титуляр за гостите, но бе заменен на почивката.

Двубоят започна под пълния контрол на домакините, които материализираха натиска си още в 11-ата минута. Себастиан Майлат получи право да изпълни повторна дузпа, след като първият му изстрел бе спасен, но вратарят на гостите не бе стъпил на голлинията. При втория опит нападателят не сгреши и откри за 1:0.

Само три минути по-късно, в 14-ата минута, Андрей Думитер прати топката в мрежата на гостите за втори път, но попадението бе бързо отменено поради маркирана засада.

В 17-ата минута преднината на домакините бе удвоена. Халфът Лукас де Вега се разписа с прецизен и мощен далечен изстрел от около 20 метра, който влезе неспасяемо в далечния ъгъл на противниковата врата за 2:0.

В самия край на първото полувреме домакините стигнаха до нов гол чрез Думитер след центриране от корнер, но след дълго петминутно преразглеждане с ВАР съдията анулира ситуацията заради засада на Мирон, който влияеше на играта.

Спечелените три точки позволиха на Ботошани да събере актив от 14 точки, изкачвайки се временно на 7-о място в класирането на румънския елит. Отборът на УТА Арад остава с 12 пункта и заема 11-та позиция в подреждането на Група B.

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