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Възходът на УТА Арад продължава, отборът на Антони Иванов се доближи до топ 6

  • 25 окт 2026 | 03:22
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Възходът на УТА Арад продължава, отборът на Антони Иванов се доближи до топ 6

УТА Арад постигна втора поредна победа в румънското първенство, след като надви с 1:0 като гост Арджеш в двубой от 13-ия кръг. Единственото попадение в срещата отбеляза Мариус Коман в 17-ата минута. Така тимът на Адриан Михалчеа се доближи до местата, даващи право на участие в плейофите за титлата, докато домакините останаха без успех в девети пореден шампионатен мач.

Антони Иванов беше титуляр за УТА Арад. Българинът действаше като десен бек и се представи много стабилно. В 79-ата минута той получи жълт картон, а в самия край на срещаъа съотборникът му Сота Мино беше изгонен, но това не попречи на "Старата дама" да си тръгне с трите точки.

Двубоят се игра на стадиона в Миовени, а гостите започнаха по-активно въпреки кадровите проблеми, които принудиха наставника им да направи промени в защитата. Още в 7-ата минута Алин Роман отправи опасен удар от дистанция, но топката премина покрай вратата. Превъзходството на УТА даде резултат в 17-ата минута. Роберт Бадеску изпрати дълго диагонално подаване към Омар Ел Сауи, който комбинира с Мариус Коман, а нападателят се разписа с удар от около десет метра.

Домакините постепенно се активизираха и в 31-вата минута Рикардо Матош тества рефлекса на Марсио да Роса с удар от разстояние. Четири минути по-късно Клаудиу Миковши не успя да засече подаване на Йонуц Радеску от непосредствена близост.

На почивката треньорът на Арджеш Богдан Андоне предприе три смени в опит да промени развоя на двубоя. Домакините заиграха по-офанзивно, но първата сериозна възможност след подновяването на играта отново беше за УТА. В 51-вата минута Бадеску засече с глава центриране, но топката премина на сантиметри от целта. Шест минути по-късно Янис Първу пропусна най-доброто положение за Арджеш. Младият футболист се озова на добра позиция в наказателното поле, но не успя да нанесе качествен удар и Роса улови без затруднения.

В заключителните минути УТА имаше възможност да реши окончателно срещата, но появилият се като резерва Исмет Синани не успя да преодолее Никич в 86-ата минута. В 90-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Сота Мино получи втори жълт и съответно червен картон. Арджеш обаче не успя да се възползва от численото си предимство и резултатът остана непроменен.

В дербито на кръга ФКСБ разгроми Рапид (Букурещ) с 4:1. Едно от попаденията за победителите вкара бившият халф на ЦСКА Карло Мухар. По този начин ФКСБ записа трети пореден успех и заема 6-о място в подреждането, а Рапид пропусна да измести Динамо (Букурещ) от върха.

В другия съботен мач Чиксереда (Миеркуря Чук) надви с 2:1 Волунтари, но остана на последната позиция в таблицата.

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