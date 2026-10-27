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УТА Арад показа характер след 0:2

  • 27 окт 2026 | 21:09
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УТА Арад показа характер след 0:2

УТА Арад и Ботошани не успяха да се победят в среща от втория кръг в груповата фаза на Купата на Румъния. Отборът на Антони Иванов изоставаше с 0:2, но стигна до равенство 2:2. Българският халф беше титуляр.

Срещата съвсем не се рави по вкуса на УТА Арад. Гостите откриха с гол на Енрико Папа в 17-ата минута, а в 52-рата Роланд Идову удвои преднината им. Интригата се върна с попадение на Жайсон Папо (58'), преди Роман Алин да донесе точката на домакините в последните секунди.

След днешното равенство УТА Арад излезе начело в класирането на група "А" с актив от 4 точки. По-късно днес Рапид (Букурещ) гостува на Корвинул в друг двубой от същата група.

В група "С" Чиксереда (Миеркуря Чук) загуби у дома от Бихор с 1:2, а в група "В" Петролул разгроми с 6:0 Прогресул Спартак.

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