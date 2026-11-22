Загуба в последните минути остави Велков и Сьонерюск на дъното

Българският защитник Стефан Велков игра цял мач и се представи на добро ниво за Сьонерюск при драматичната домакинска загуба с 1:2 от Одензе в среща от 15-ия кръг на датската Суперлига. Гостите стигнаха до победата с попадение във втората минута на добавеното време.

Сьонерюск започна активно и още през първото полувреме създаде няколко отлични възможности за гол. Особено опасен беше Осазе Де Росарио, който пропусна две чисти положения. Вратарят на Одензе Виляр Мюра също се отличи с важни намеси и запази нулевото равенство до почивката.

След подновяването на играта гостите постепенно наложиха своя стил и в 63-тата минута откриха резултата. Опитният Расмус Фалк, който се завърна сред титулярите, даде преднина на Одензе. Домакините обаче не се предадоха и в 78-ата минута възстановиха равенството. Де Росарио асистира на Мохамед Шериф, който се разписа с хубав удар за 1:1. Това беше шестото попадение на нападателя в първенството през настоящия сезон.

Когато изглеждаше, че двата отбора ще си поделят точките, Одензе нанесе решителния удар. Във втората минута на добавеното време Фалк изведе Ноа Ганаус с отлично подаване, а той намери Александер Ал-Холмстрьом, който отбеляза победния гол за 2:1.

Така Одензе прекъсна продължилата 13 години серия без победа при гостуванията си на Сьонерюск и се изкачи в първата шестица на класирането. Тимът на Велков остава на последното място с 9 точки от 15 мача, а вследващия кръг ще посрещне Брьондби.

Начело в таблицата са ФК Копенхаген и Мидтиланд с по 32 точки. Днес ФК Копенхаген допусна тежко поражение от Нордселанд с 0:5.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google