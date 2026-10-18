Провал на ПСВ позволи на Фейенорд да дръпне на върха в Ередивизи

ПСВ Айндховен допусна трета загуба в последните си 4 мача. "Филипсите" отстъпиха с 1:2 при гостуването си на аутсайдера Ден Хааг и вече са на 4 точки зад водача Фейенорд. Всичко започна чудесно за състава на Петер Бош с гола на Свен Мийнанс в 21-вата минута, но малко преди почивката нападателят на ПСВ получи червен картон и ситуацията на терена се промени. В 55-ата минута Юхо Кило изравни, а в добавеното време Матей Шин донесе сензационния успех на Ден Хааг, който все още е в зоната на изпадащите.

Фейенорд потрепери срещу Телстар, но взе своето в головото шоу на "БУКО". Мачът завърши 4:3 в полза на гранда от Ротердам, който нито веднъж не изпусна водачеството. Попаденията за тима на Джовани ван Бронхорст вкараха Гаусу Диара, Начо Фери и Сем Стайн (2). По този начин Фейенорд събра 23 точки и е в серия от пет поредни победи във всички турнири.

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Снимки: Imago