Дунав даде информация за възстановяването на Хосе Кабаркас

Състоянието на защитника на Дунав Русе Хосе Кабаркас постепенно се подобрява, съобщиха от клуба. Медицинският щаб на русенци продължава да полага необходимите грижи за възстановяването на колумбийския футболист, който получи сериозна контузия в края на октомври.

Бранителят пострада по време на домакинския двубой срещу Левски на 31 октомври и не успя да продължи участието си в срещата. След инцидента той беше изнесен от терена и транспортиран с линейка до болница за медицински прегледи.

Ситуацията предизвика сериозно недоволство в лагера на Дунав. След двубоя старши треньорът Георги Чиликов поиска от компетентните органи обяснение за спорните съдийски решения, като постави специален акцент върху сблъсъка между капитана на Левски Кристиан Димитров и Кабаркас.

Ръководството на русенския клуб разпространи официална позиция, в която настоя за публични разяснения от Българския футболен съюз и неговите комисии. От Дунав поставиха общо осем основни въпроса, засягащи съдийството, дисциплинарните санкции, финансовите такси и правилата за използване на чуждестранни футболисти. Сред основните теми беше и ситуацията, довела до контузията на Кабаркас в мача срещу Левски.

От Дунав съобщиха още, че след една седмица защитникът ще премине нов контролен медицински преглед. Именно след него лекарският екип ще прецени дали футболистът ще може да се завърне към тренировъчния процес и да започне подготовка със съотборниците си за следващия кръг. Подобрението в състоянието на Кабаркас е положителна новина за русенския тим, който се надява да разполага отново с колумбийския бранител възможно най-скоро.

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