Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)

Дунав даде информация за възстановяването на Хосе Кабаркас

  • 10 ное 2026 | 14:27
  • 505
  • 0

Състоянието на защитника на Дунав Русе Хосе Кабаркас постепенно се подобрява, съобщиха от клуба. Медицинският щаб на русенци продължава да полага необходимите грижи за възстановяването на колумбийския футболист, който получи сериозна контузия в края на октомври.

Бранителят пострада по време на домакинския двубой срещу Левски на 31 октомври и не успя да продължи участието си в срещата. След инцидента той беше изнесен от терена и транспортиран с линейка до болница за медицински прегледи.

Ситуацията предизвика сериозно недоволство в лагера на Дунав. След двубоя старши треньорът Георги Чиликов поиска от компетентните органи обяснение за спорните съдийски решения, като постави специален акцент върху сблъсъка между капитана на Левски Кристиан Димитров и Кабаркас.

Ръководството на русенския клуб разпространи официална позиция, в която настоя за публични разяснения от Българския футболен съюз и неговите комисии. От Дунав поставиха общо осем основни въпроса, засягащи съдийството, дисциплинарните санкции, финансовите такси и правилата за използване на чуждестранни футболисти. Сред основните теми беше и ситуацията, довела до контузията на Кабаркас в мача срещу Левски.

От Дунав съобщиха още, че след една седмица защитникът ще премине нов контролен медицински преглед. Именно след него лекарският екип ще прецени дали футболистът ще може да се завърне към тренировъчния процес и да започне подготовка със съотборниците си за следващия кръг. Подобрението в състоянието на Кабаркас е положителна новина за русенския тим, който се надява да разполага отново с колумбийския бранител възможно най-скоро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 223
  • 0
Бивш треньор на Ботев (Пд) изхвърча бързо в Полша, шампион с ЦСКА си тръгва с него

Бивш треньор на Ботев (Пд) изхвърча бързо в Полша, шампион с ЦСКА си тръгва с него

  • 10 ное 2026 | 14:28
  • 1101
  • 1
Футболистите на Левски с три почивни тази седмица

Футболистите на Левски с три почивни тази седмица

  • 10 ное 2026 | 14:10
  • 568
  • 1
Георги Лазаров: Няма да забравя момента, в който ме повикаха в националния отбор

Георги Лазаров: Няма да забравя момента, в който ме повикаха в националния отбор

  • 10 ное 2026 | 13:58
  • 521
  • 2
Черно море обърна Славия в мач с пет гола при U15

Черно море обърна Славия в мач с пет гола при U15

  • 10 ное 2026 | 13:52
  • 347
  • 0
Кирил Миладинов с два гола при обрат на Левски срещу Национал при U15

Кирил Миладинов с два гола при обрат на Левски срещу Национал при U15

  • 10 ное 2026 | 13:27
  • 484
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 223
  • 0
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 15297
  • 60
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 6273
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 19001
  • 5
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 13316
  • 27
Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 8507
  • 17