Пропадна контрола на Дунав

Предвидената за събота (14 ноември) контролна среща между Дунав (Русе) и румънския елитен тим на Волунтари няма да се състои заради множество контузени и болни футболисти в състава на отбора от северната ни съседка. Това съобщиха от щаба на "драконите".

Първоначално Дунав и Волунтари трябваше да се срещнат в паузата на първенството на Първа футболна лига. Идеята на треньорското ръководство на Дунав беше футболистите да запазят игровия си ритъм, както и повече игрово време да получат състезателите, които по-рядко участват в мачовете от първенството.

Дунав приема румънци по време на паузата

Заради краткия срок след отказа на румънския клуб от Дунав са решили да проведат двустранна игра между футболистите от състава.

Тя ще започне в 11:00 часа в събота, 14 ноември, на Градския стадион в Русе. Входът за привържениците ще бъде свободен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google