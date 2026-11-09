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Дунав приема румънци по време на паузата

  • 9 ное 2026 | 15:53
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Дунав Русе ще използва прекъсването на шампионата в efbet Лига, за да изиграе приятелски двубой срещу румънския Волунтари. Контролата е насрочена за 14 ноември и ще се проведе на Градския стадион в Русе. Новината беше съобщена от председателя на Управителния съвет на клуба Диян Димов пред "БТА".

Проверката ще даде възможност на треньорския щаб да поддържа игровия ритъм на отбора, както и да предостави повече минути на футболистите, които по-рядко попадат в състава за официалните срещи.

"Треньорското ръководство реши, че е добре в паузата Дунав да има контролна среща. Идеята е да не губим ритъм, както и в мача да се включат футболистите, които нямат много игрово време в срещите от първенството", обясни Димов.

Съперникът на русенци - Волунтари, се състезава в Суперлигата на Румъния.

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