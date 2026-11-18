Дунав започва програма за приобщаване на юноши от академията към първия отбор

Дунав започва програма за приобщаване на юноши от академията към първия отбор. Днес Георги Чиликов и неговият щаб проведоха първата тренировка с футболисти от елитните отбори на "драконите" до 16 и до 18 години. Заниманията под ръководството на щаба ще се провеждат всяка седмица.

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Директорът на академията Мартин Цирков и треньорите в школата ще следят развитието на момчетата и ще определят кои от тях да се включат във всяка тренировка. Това дава на юношите още една причина да работят здраво в своите отбори и възможност да усетят темпото и изискванията на мъжкия футбол. Щабът на първия отбор ще може да ги наблюдава отблизо и да им дава конкретни насоки.

В първото занимание се включиха и двама възпитаници на академията, които вече са направили крачка към мъжкия отбор. Стефан Стефанов подписа договор с първия отбор преди няколко месеца и неизменно е в групата за шампионатните мачове. Йоан Нофал тренира с мъжете вече повече от седмица.

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