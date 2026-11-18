Globe Soccer 2026: Кейн, Меси и Роналдо сред номинираните

Най-ярките фигури на световния футбол ще се съберат в Обединените арабски емирства на 28 декември за престижните награди „Globe Soccer 2026“. Сред водещите претенденти за отличията личат имената на носителя на "Златната топка" Хари Кейн, Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе и на носителя на приза от миналата година Усман Дембеле.

Първият етап от публичното гласуване вече стартира, предоставяйки възможност на привържениците по цял свят да определят финалния списък с номинирани в 12 различни категории.

Шампионският състав на Пари Сен Жермен в Шампионската лига доминира сред номинациите, като 13 футболисти от състава, записал поредни триумфи в най-силния европейски турнир, са сред основните фаворити.

Усман Дембеле, който грабна наградата за най-добър футболист през миналата година, отново е в надпреварата с амбиция да защити отличието си. Още седем негови съотборници от ПСЖ попадат в списъка: Дезире Дуе, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуно Мендеш, Жоао Невеш, Витиня и Фабиан Руис. Руис е единственият номиниран играч, който през 2026 година успя да спечели едновременно Шампионската лига и Световното първенство.

Световните шампиони с Испания Пау Кубарси, Родри и Ламин Ямал също са част от селекцията, заедно с капитана на френския национален отбор Килиан Мбапе и дуото на Байерн Мюнхен Хари Кейн и Майкъл Олисе.

Английската Премиър лийг може да се похвали с трима представители на Арсенал – Деклан Райс, Букайо Сака и Уилям Салиба, както и с Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, Доминик Собослай от Ливърпул и капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш.

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси също е сред номинираните, завръщайки се в спора за отличията повече от десетилетие след като спечели приза за Най-добър футболист през 2015 година.

Меси, Холанд, Мбапе и Кейн са част и от списъка с 14 състезатели за „Най-добър нападател“. Луис Диас и Хулиан Алварес са единствените в тази секция, които не участват в надпреварата за Най-добър играч на годината.

В категорията за „Най-добър полузащитник“ попадат осем играчи, които се борят и за основната индивидуална награда, сред които звездата на Реал Мадрид и Англия Джуд Белингам. Неговият колега на “Бернабеу” Федерико Валверде също е сред избраниците, наред с Раян Шерки и Енцо Фернандес от Манчестър Сити, Мартин Йодегор от Арсенал, Нико Пас от Комо и Педри от Барселона.

Пау Кубарси, Уилям Салиба и Ашраф Хакими оглавяват битката за „Най-добър защитник“. Хакими е в компанията на своите съотборници от ПСЖ Маркиньос, Нуно Мендеш и Уилиан Пачо. Списъка допълват Марк Кукурея от Реал Мадрид, Габриел Магаляеш от Арсенал, Дайо Упамекано от Байерн и Федерико Димарко от Интер.

Сред вратарите се открояват тримата испански световни шампиони Унай Симон, Давид Рая и Жоан Гарсия. Аржентинският страж Емилиано Мартинес, който игра на финала на Мондиала в Ню Джърси, също е в надпреварата за „Най-добър вратар“.

В категорията за „Най-добър треньор“ се състезават наставникът на ПСЖ Луис Енрике и селекционерът на световните шампиони от Испания Луис де ла Фуенте, заедно с Микел Артета от Арсенал, Сеск Фабрегас от Комо и Унай Емери от Астън Вила.

Номинираните за "Най-добър клуб" са Ал-Ахли, Барселона, Интер, Арсенал, Байерн, ПСЖ, Астън Вила и Фламенго.

За приза „Изгряващ играч“ са посочени 14 млади таланти, сред които Пау Кубарси, карето на Реал Мадрид Ян Диоманде, Ендрик, Карлос Еспи и Арда Гюлер, Ленарт Карл от Байерн Мюнхен и Уарен Заир-Емери от ПСЖ.

The nominees for Emerging Player at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards Congratulations to all the nominees. Vote for your finalists via the link in bio, at https://t.co/ZFEV3AEjn3, or on the Globe Soccer App. https://t.co/okrT4FqfhM — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2026

Кристиано Роналдо ще опита отново да завоюва наградата за „Най-добър играч в Близкия изток“. Звездата на Ал-Насър държи трофея от 2023 година насам и ще мери сили с клубните си съотборници Жоао Феликс и Садио Мане.

The nominees for Best Middle East Player at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards Congratulations to all the nominees. Vote for your finalists via the link in bio, at https://t.co/ZFEV3ADLxv, or on the Globe Soccer App. https://t.co/JhOSF59hzD — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 18, 2026

В същата надпревара са още Рубен Невеш от Ал-Хилал, тандемът на Ал-Ахли Айвън Тони и Едуар Менди, мароканските национали Ясин Буну и Суфиан Рахими, както и мексиканецът Хулиан Киньонес. Мусаб Ал-Джуваир от Ал-Кадсия е единственият саудитски гражданин в десетката.

Тазгодишното събитие ще представи и нова категория – „Исторически клуб на феновете“, посветена на отборите с богато футболно наследство и верни поколения привърженици. Реал Мадрид оглавява списъка от 16 тима от 11 държави в Европа, Южна Америка и Африка, където личат още имена като Милан, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Бенфика, Бока Хуниорс, Фламенго и Ал Ахли.

При дамите Алексия Путейяс, Ева Пайор и Мелчи Дюморне са основни претендентки за званието „Най-добра футболистка“. Трикратната победителка Айтана Бонмати обаче отсъства от класацията заради сезон, белязан от контузии с екипа на женския състав на Барселона.

Въпреки това Барселона е сред номинираните за „Най-добър женски клуб“ след постигнатия квадрупъл през 2026 година. Мъжкият състав на каталунците пък ще спори за отличието „Най-добър мъжки клуб“ в конкуренция с други вътрешни и континентални първенци от водещите първенства в Европа, Бразилия и Саудитска Арабия.

Гласуването за 12 от общо 14-те категории е активно и ще продължи до 30 ноември на официалния уебсайт на Globe Soccer, където феновете ще определят финалистите. Във финалната фаза гласовете на феновете ще бъдат комбинирани с вота на авторитетното жури, в чийто състав личат легендарни фигури като Марчело Липи, Антонио Конте, Икер Касияс и Луиш Фиго.

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