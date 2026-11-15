Райс: Хари Кейн заслужаваше "Златната топка", Ямал тепърва ще спечели много такива

Полузащитникът на Англия Деклан Райс говори пред медиите преди днешния двубой срещу Испания в Лигата на нациите.

Ahead of tomorrow's Spain vs England, a Spanish journalist asked Declan Rice: 'A few minutes ago, Alex Baena was speaking and said that, in his opinion, Lamine Yamal was the one who deserved the Ballon d'Or. You know Harry Kane very well. Do you think tomorrow is a great opportunity for him to make his case and show the world that he was the one who truly deserved that award? Rice: "I think in Harry's case, for me and for everyone in England, Harry deserved the Ballon d'Or. I think if you look at his season, his numbers, the trophies he won and the way he performed in those games, it wasn't just about goals. He delivered man-of-the-match performances. He was relentless. So, I can understand why every Spanish player is obviously going to say Lamine. Lamine is an incredible player, one of the best players in the world, and he's going to win plenty of Ballons d'Or. But I think this time it was right that Harry won, and I think he fully deserved it." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 14, 2026

„Това е изключително важен мач. Когато играеш срещу световните шампиони в Испания, това ти дава огромна мотивация да спечелиш. Това беше мотото през цялата седмица: да победим Хърватия, да дойдем в Испания и да покажем наистина добро представяне, да спечелим мача и да завършим на първо място в групата.“

Серията от мачове миналия месец беше невероятна, с някои наистина, наистина добри изяви. Знаем, че имаме още резерви, които да използваме, и този мач ще извади най-доброто от нас. Това са мачовете, които искаш да играеш: срещу най-добрите отбори, най-добрите играчи. Имаме играчи, които процъфтяват в такива ситуации. Трябва да се представим добре и да играем добре. Това ще покаже къде се намираме като отбор.“

❤️ Declan Rice: “My son is a huge fan of Lamine. I told him I was going to play against him, and he kept asking me why I was going to face Lamine!”. “But Lamine was really lovely to him, and as a father, I really appreciated that gesture. Such kindness”. “I know he has a younger brother he looks after, so I think it comes naturally to him. I was really touched by that gesture. It shows just how respectful and humble Lamine is”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2026

Райс коментира и "Златната топка" на Хари Кейн и твърденията в Испания, че Ламин Ямал всъщност повече е заслужавал наградата: "Мисля, че в случая с Хари, както за мен, така и за всички в Англия, Хари заслужаваше „Златната топка“. Смятам, че ако погледнеш сезона му, статистиката му, трофеите, които спечели, и начина, по който се представи в тези мачове, става ясно, че не ставаше въпрос само за голове. Той играеше на ниво „най-добър играч на мача“. Беше неуморим. Затова мога да разбера защо всеки испански играч очевидно ще каже Ламин. Ламин е невероятен играч, един от най-добрите в света, и ще спечели много „Златни топки“. Но мисля, че този път беше правилно Хари да спечели и смятам, че напълно го заслужаваше.

Синът ми е голям фен на Ламин. Казах му, че ще играя срещу него, а той не спираше да ме пита защо ще се изправя срещу Ламин!. Ламин се отнесе наистина чудесно с него и като баща аз много оцених този жест. Беше много мило. Знам, че има по-малък брат, за когото се грижи, така че мисля, че това му идва естествено. Бях наистина трогнат от този жест. Той показва колко уважителен и скромен е Ламин“.

🚨 Declan Rice: “Hopefully there's a new contract on the horizon soon”. “I'm extremely lucky to be at a club like Arsenal, where the manager shows me so much trust and my teammates put so much energy and effort into me”. https://t.co/1kypobq1er — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2026

Що се отнася до евентуален нов контракт с Арсенал, Райс каза: „Надявам се скоро да има нов договор. Изключително съм щастлив, че съм в клуб като Арсенал, където треньорът ми показва толкова доверие, а съотборниците ми влагат толкова енергия и усилия в мен“.

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Снимки: Imago