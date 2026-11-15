Райс: Хари Кейн заслужаваше "Златната топка", Ямал тепърва ще спечели много такива

Полузащитникът на Англия Деклан Райс говори пред медиите преди днешния двубой срещу Испания в Лигата на нациите.
„Това е изключително важен мач. Когато играеш срещу световните шампиони в Испания, това ти дава огромна мотивация да спечелиш. Това беше мотото през цялата седмица: да победим Хърватия, да дойдем в Испания и да покажем наистина добро представяне, да спечелим мача и да завършим на първо място в групата.“
Серията от мачове миналия месец беше невероятна, с някои наистина, наистина добри изяви. Знаем, че имаме още резерви, които да използваме, и този мач ще извади най-доброто от нас. Това са мачовете, които искаш да играеш: срещу най-добрите отбори, най-добрите играчи. Имаме играчи, които процъфтяват в такива ситуации. Трябва да се представим добре и да играем добре. Това ще покаже къде се намираме като отбор.“
Райс коментира и "Златната топка" на Хари Кейн и твърденията в Испания, че Ламин Ямал всъщност повече е заслужавал наградата: "Мисля, че в случая с Хари, както за мен, така и за всички в Англия, Хари заслужаваше „Златната топка“. Смятам, че ако погледнеш сезона му, статистиката му, трофеите, които спечели, и начина, по който се представи в тези мачове, става ясно, че не ставаше въпрос само за голове. Той играеше на ниво „най-добър играч на мача“. Беше неуморим. Затова мога да разбера защо всеки испански играч очевидно ще каже Ламин. Ламин е невероятен играч, един от най-добрите в света, и ще спечели много „Златни топки“. Но мисля, че този път беше правилно Хари да спечели и смятам, че напълно го заслужаваше.
Синът ми е голям фен на Ламин. Казах му, че ще играя срещу него, а той не спираше да ме пита защо ще се изправя срещу Ламин!. Ламин се отнесе наистина чудесно с него и като баща аз много оцених този жест. Беше много мило. Знам, че има по-малък брат, за когото се грижи, така че мисля, че това му идва естествено. Бях наистина трогнат от този жест. Той показва колко уважителен и скромен е Ламин“.
Що се отнася до евентуален нов контракт с Арсенал, Райс каза: „Надявам се скоро да има нов договор. Изключително съм щастлив, че съм в клуб като Арсенал, където треньорът ми показва толкова доверие, а съотборниците ми влагат толкова енергия и усилия в мен“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago