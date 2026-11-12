Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

Англия приема Хърватия на "Уембли" в двубой от петия кръг на група А3 в Лигата на нациите. "Трите лъва" имат три победи и една загуба до момента, като през октомври разбираха същия съперник със 7:0 като гост. "Ватрените" имат само три точки досега.

Англичаните са най-резултатния отбор в турнира с 14 гола в четири мача.

"Трите лъва" нямат загуба в предишните пет сблъсъка с Хърватия. Последният успех на "шахматистите" бе на Мондиал 2018.

Днешният двубой има особена стойност за капитана на Англия Хари Кейн. Нападателят ще представи „Златната топка“ пред английските привърженици, а освен това тази вечер записва своя мач №126 за Англия и става едноличен рекордьор по участия. Той изпреварва легендарния бившия вратар Питър Шилтън, чието постижение от 125 срещи се задържа от 1990 година.

Your #ThreeLions to take on Croatia 👊 Harry Kane is set to make a historic 126th England appearance ❤️ https://t.co/QfJ2zjlTPf — England (@England) November 12, 2026

Трент Александър-Арнолд започва като десен бек. Защитната линия е прекроена след отпадането на Марк Геи и и контузията на Езри Конса, като Джаръл Куанса и Дан Бърн стартират като централни защитници. Морган Роджърс ще действа като дясно крило. Отляво е Антъни Гордън, а на върха - вездесъщият Кейн.

Славен Билич прави четири промени от домакинското поражение с 1:2 от Испания в 4-ти кръг на 6 октомври. Иван Смолчич, Мартин Батурина, Петър Сучич и Йосип Мишич влизат в състава. Йосип Шутало и Кристиян Якич са контузени, а Иван Перишич е наказан. Лука Модрич е на пейката за началото.

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Снимки: Imago