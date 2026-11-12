Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия

Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

  • 12 ное 2026 | 20:47
  • 1587
  • 3
Съставите на Англия и Хърватия във вечерта на Хари Кейн

Англия приема Хърватия на "Уембли" в двубой от петия кръг на група А3 в Лигата на нациите. "Трите лъва" имат три победи и една загуба до момента, като през октомври разбираха същия съперник със 7:0 като гост. "Ватрените" имат само три точки досега.

Англичаните са най-резултатния отбор в турнира с 14 гола в четири мача.

"Трите лъва" нямат загуба в предишните пет сблъсъка с Хърватия. Последният успех на "шахматистите" бе на Мондиал 2018.

Днешният двубой има особена стойност за капитана на Англия Хари Кейн. Нападателят ще представи „Златната топка“ пред английските привърженици, а освен това тази вечер записва своя мач №126 за Англия и става едноличен рекордьор по участия. Той изпреварва легендарния бившия вратар Питър Шилтън, чието постижение от 125 срещи се задържа от 1990 година.

Трент Александър-Арнолд започва като десен бек. Защитната линия е прекроена след отпадането на Марк Геи и и контузията на Езри Конса, като Джаръл Куанса и Дан Бърн стартират като централни защитници. Морган Роджърс ще действа като дясно крило. Отляво е Антъни Гордън, а на върха - вездесъщият Кейн.

Славен Билич прави четири промени от домакинското поражение с 1:2 от Испания в 4-ти кръг на 6 октомври. Иван Смолчич, Мартин Батурина, Петър Сучич и Йосип Мишич влизат в състава. Йосип Шутало и Кристиян Якич са контузени, а Иван Перишич е наказан. Лука Модрич е на пейката за началото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Армения спря победната серия на Кипър, Питас с асистенция

Армения спря победната серия на Кипър, Питас с асистенция

  • 12 ное 2026 | 21:13
  • 626
  • 0
Белгия обърна Турция и постави под въпрос мястото ѝ в елита

Белгия обърна Турция и постави под въпрос мястото ѝ в елита

  • 12 ное 2026 | 21:13
  • 1628
  • 0
Съставите на Чехия и Испания

Съставите на Чехия и Испания

  • 12 ное 2026 | 20:45
  • 1816
  • 1
Съставите на Италия и Франция

Съставите на Италия и Франция

  • 12 ное 2026 | 20:42
  • 1942
  • 0
Карик издържа най-малко измежду постоянните мениджъри на Ман Юнайтед след ерата „Фъргюсън“

Карик издържа най-малко измежду постоянните мениджъри на Ман Юнайтед след ерата „Фъргюсън“

  • 12 ное 2026 | 20:15
  • 1014
  • 0
Носител на „Златната обувка“, минал през Черно море: Пропих се и предозирах с кокаин, след като пропуснах Мондиал 2002

Носител на „Златната обувка“, минал през Черно море: Пропих се и предозирах с кокаин, след като пропуснах Мондиал 2002

  • 12 ное 2026 | 19:19
  • 7462
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 17869
  • 80
Съставите на Италия и Франция

Съставите на Италия и Франция

  • 12 ное 2026 | 20:42
  • 1942
  • 0
Везенков, Коди и Олимпиакос в сблъсък с Дубай в Атина

Везенков, Коди и Олимпиакос в сблъсък с Дубай в Атина

  • 12 ное 2026 | 21:15
  • 2510
  • 2
Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

Официално: Ред Бул привлече Никола Цолов

  • 12 ное 2026 | 17:08
  • 30973
  • 40
Съставите на Чехия и Испания

Съставите на Чехия и Испания

  • 12 ное 2026 | 20:45
  • 1816
  • 1