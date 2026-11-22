Моуриньо: Искаме да побеждаваме с лекота, но характерът прави разликата

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо анализира драматичния успех с 2:1 над Селта в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. Португалският специалист отдаде дължимото на съперника и подчерта непримиримия дух на своите футболисти, които успяха да измъкнат победата въпреки натрупаната умора.

„Двубоят се оказа изключително труден. Основната причина за това беше силната игра на Селта – състав, който знае отлично как да се брани, как да владее топката и как да руши играта на отбор, стремящ се да контролира топката“, коментира Моуриньо след последния съдийски сигнал.

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„Видях доста играчи, които не бяха в оптимална форма – част от тях се прибраха едва в четвъртък, други не бяха спали в сряда или прекараха дълги часове в самолети. Физическото изтощение неизбежно влияе и върху психологическата нагласа. Първото подаване на Конате в мача излезе директно в аут, което създава неприятно усещане на терена", обясни Специалния.

„Имаше и много позитиви, като най-важният сред тях е жаждата за победа и устойчивостта на момчетата. Доиграхме мача с Арда Гюлер и Джуд Белингам – изключително изтощени футболисти в офанзивната зона на халфовата линия, но всички те дадоха абсолютния си максимум. След като изравнихме, срещата се превърна в истинска битка на високи обороти: губене на топката, незабавно отнемане, нова загуба и отново борба. В крайна сметка спечелихме трите точки, което беше най-важното", изтъкна Моуриньо.

„Всеки иска да печели с лекота, да води с 3:0 или 4:0 още на почивката и да се забавлява, но във футбола това невинаги е възможно. Точно в такива моменти трябва да проявиш характер и боен дух. Ключът след почивката бе по-агресивният пресинг и бързото връщане на притежанието. Всичко опира до психологическа устойчивост. Разполагаме със силен колектив, който умее да преодолява кризите – включително когато изоставаме в резултата и по трибуните се чуват освирквания. Вече сме в серия от девет поредни победи, а във вторник ще преследваме и десетата", каза още наставникът на кралския клуб.

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Снимки: Gettyimages