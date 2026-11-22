Реал Мадрид с най-дълга победна серия от четири години, Моуриньо постави рекорд

Реал Мадрид продължава впечатляващото си представяне под ръководството на Жозе Моуриньо. „Белият балет“ постигна девета поредна победа във всички турнири, след като обърна Селта с 2:1 в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. Успехът донесе историческо постижение за португалския специалист, а мадридчани записаха най-дългата си победна серия от 2022 година насам.

За последно Реал спечели девет последователни срещи в началото на сезон 2022/23, когато отборът бе воден от Карло Анчелоти. Тогава мадридчани също започнаха кампанията с девет поредни успеха, а ако се включи и последният двубой от предходния сезон, серията достига десет победи.

Настоящата поредица започна след поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид на 20 септември. Оттогава футболистите на Моуриньо записаха шест победи в първенството и три в Шампионската лига, като отбелязаха общо 26 гола и допуснаха 9.

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Победата над Селта имаше специално значение за Жозе Моуриньо. Португалецът стана първият треньор на Реал Мадрид през XXI век, достигнал 17 поредни домакински победи в Ла Лига.

Любопитното е, че серията обхваща два различни периода начело на испанския гранд. В края на първия си престой на „Бернабеу“ Моуриньо записа 11 последователни домакински успеха през сезон 2012/13, а през настоящата кампания добави още 6.

С това португалският специалист изравни постижението на Луис Моловни от сезон 1985/86. Единственият треньор в историята на Реал с по-дълги подобни серии остава легендарният Мигел Муньос, който има поредици от 22 и 18 домакински победи през 60-те години на миналия век.

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Един от големите герои при обрата срещу Селта бе 21-годишният нападател Карлос Еспи. Той се появи на терена в 79-ата минута при резултат 1:1 и само шест минути по-късно донесе победата на своя отбор. Това бе четвъртото попадение на Еспи след трансфера му в Реал, като всички голове са реализирани след появата му като резерва. Преди да се разпише срещу Селта, нападателят бе наказал още Рома, Елче и Еспаньол.

Четирите му гола след влизане от резервната скамейка са най-доброто постижение сред футболистите от петте водещи европейски първенства. Още по-впечатляващо е, че Еспи е реализирал тези попадения само с шест точни удара.

Докато младият испанец демонстрира отлична ефективност, Винисиус Жуниор продължава да изпитва сериозни затруднения пред противниковата врата. Бразилецът има само един гол в 13 мача за Реал през настоящия сезон във всички турнири. Последното му попадение датира от 26 август, когато се разписа при победата с 4:1 над Реал Сосиедад.

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Снимки: Imago