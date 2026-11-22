Реал Мадрид продължава впечатляващото си представяне под ръководството на Жозе Моуриньо. „Белият балет“ постигна девета поредна победа във всички турнири, след като обърна Селта с 2:1 в среща от 13-ия кръг на Ла Лига. Успехът донесе историческо постижение за португалския специалист, а мадридчани записаха най-дългата си победна серия от 2022 година насам.
За последно Реал спечели девет последователни срещи в началото на сезон 2022/23, когато отборът бе воден от Карло Анчелоти. Тогава мадридчани също започнаха кампанията с девет поредни успеха, а ако се включи и последният двубой от предходния сезон, серията достига десет победи.
Настоящата поредица започна след поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид на 20 септември. Оттогава футболистите на Моуриньо записаха шест победи в първенството и три в Шампионската лига, като отбелязаха общо 26 гола и допуснаха 9.
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Победата над Селта имаше специално значение за Жозе Моуриньо. Португалецът стана първият треньор на Реал Мадрид през XXI век, достигнал 17 поредни домакински победи в Ла Лига.
Любопитното е, че серията обхваща два различни периода начело на испанския гранд. В края на първия си престой на „Бернабеу“ Моуриньо записа 11 последователни домакински успеха през сезон 2012/13, а през настоящата кампания добави още 6.
С това португалският специалист изравни постижението на Луис Моловни от сезон 1985/86. Единственият треньор в историята на Реал с по-дълги подобни серии остава легендарният Мигел Муньос, който има поредици от 22 и 18 домакински победи през 60-те години на миналия век.
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Един от големите герои при обрата срещу Селта бе 21-годишният нападател Карлос Еспи. Той се появи на терена в 79-ата минута при резултат 1:1 и само шест минути по-късно донесе победата на своя отбор. Това бе четвъртото попадение на Еспи след трансфера му в Реал, като всички голове са реализирани след появата му като резерва. Преди да се разпише срещу Селта, нападателят бе наказал още Рома, Елче и Еспаньол.
Четирите му гола след влизане от резервната скамейка са най-доброто постижение сред футболистите от петте водещи европейски първенства. Още по-впечатляващо е, че Еспи е реализирал тези попадения само с шест точни удара.
Докато младият испанец демонстрира отлична ефективност, Винисиус Жуниор продължава да изпитва сериозни затруднения пред противниковата врата. Бразилецът има само един гол в 13 мача за Реал през настоящия сезон във всички турнири. Последното му попадение датира от 26 август, когато се разписа при победата с 4:1 над Реал Сосиедад.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago