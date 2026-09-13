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Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

  • 13 сеп 2026 | 21:27
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Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

Четвърта поредна загуба във всички турнири инкасира отборът на Краковия, отстъпвайки с 1:3 при гостуването си на Висла (Плоцк) в среща от осмия кръг на полската Екстракласа. Българският нападател на гостите Мартин Минчев започна като титуляр, получи жълт картон и бе заменен през второто полувреме, а попаденията, които подчиниха тима му, бяха дело на Патрик Кун (10'), Себастиан Мадейски (61' - автогол) и Самуел Акере (70'), докато почетния гол за гостите вкара Мохамед Берте (69').

В 10-ата минута отбраната на Краковия се пропука за първи път, когато Патрик Кун се разписа с глава след асистенция на Дион Галапени.

В 58-ата минута плановете на Краковия за обрат тотално се сринаха, след като защитникът Доминик Баумгартнер бе изгонен от игра за втори жълт картон.

В 61-вата минута, играейки с човек по-малко, гостите допуснаха нов куриозен гол – след изстрел от десния ъгъл на наказателното поле топката се отклони в гърба на вратаря Себастиан Мадейски и влезе в мрежата за 0:2.

В 69-ата минута Краковия все пак успя да намали изоставането си чрез дебютанта Мохамед Берте, който се разписа при единствения точен удар за своя тим в мача.

Само минута по-късно обаче, в 70-ата минута, груба грешка в защита позволи на Самуел Акере да оформи крайното 1:3 и да подпечата загубата на гостите.

След този неуспех Краковия заема 12-о място в класирането с актив от 8 точки, като бе застигната от днешния си съперник Висла Плок, който има същия брой точки на 13-а позиция.

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