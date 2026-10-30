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Минчев удари греда, но Краковия допусна обрат срещу Мотор Люблин

  • 30 окт 2026 | 21:33
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Минчев удари греда, но Краковия допусна обрат срещу Мотор Люблин

Краковия допусна домакинска загуба с 1:2 от Мотор Люблин в среща от 13-ия кръг на полската Екстракласа. Българският нападател Мартин Минчев започна като титуляр и остана на терена до 80-ата минута, като нацели греда през второто полувреме. Айдин Хасич (13') даде аванс на домакините, но Тин Плавотич (23') и Рони Лопеш (40') донесоха победата на гостите.

Краковия поведе още в 13-ата минута, когато след центриране и неуспешна намеса на защитник на Мотор топката достигна до Хасич, който стреля от движение и с помощта на гредата откри резултата.

Само три минути по-късно Минчев имаше отлична възможност да удвои преднината на своя тим, но вратарят Гашпер Тратник спаси удара му от около 16 метра.

В 23-тата минута гостите възстановиха равенството чрез Плавотич, който се възползва от неубедителна намеса на защитата на Краковия след центриране от корнер.

Пет минути преди почивката Мотор стигна до пълен обрат. Кристофер Симон намери непокрития Рони Лопеш в наказателното поле, а португалецът с нисък удар покрай Себастиан Мадейски направи резултата 1:2.

През второто полувреме Минчев отново беше близо до попадение, но силният му удар срещна напречната греда. До края Краковия не успя да стигне до изравняване и допусна втора поредна загуба, като вече е в серия от три мача без победа.

С успеха Мотор Люблин събра 16 точки и заема десетото място в класирането, докато Краковия е на 13-а позиция с 12 пункта.

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