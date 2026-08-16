Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА помете Ботев (Враца), българите блестят, нападателите не спират - на живо след 5:0
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Първа победа за Мартин Минчев и Краковия

Първа победа за Мартин Минчев и Краковия

  • 16 авг 2026 | 21:07
  • 331
  • 0
Първа победа за Мартин Минчев и Краковия

Мартин Минчев беше титуляр за Краковия при домакинския успех срещу Ракув с 2:1 в среща от 4-ия кръг на полската Екстракласа. Българският национал остана на терена до последния съдийски сигнал, а тимът му се поздрави с първа победа през сезона.

Ракув поведе преди почивката с попадение на Патрик Макух, но в началото на втората част домакините изравниха. Точен беше Айдин Хасич, който пропусна дузпа, но при добавката не сгреши.

По-добрата игра на Краковия продължи и отборът заслужено стигна до пълен обрат. Победното попадение падна в 75-ата комбинация след асистенция на Матеуш Клих и точен изстрел на Доминик Пила.

С актив от 5 точки Краковия заема 9-о място в класирането, но отстъпва по голова разлика на 8-ия Видзев (Лодз). Начело с 10 точки е Легия (Варшава).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Йоан Стоянов изигра цял мач при тежко поражение на Апоел (Беер Шева)

Йоан Стоянов изигра цял мач при тежко поражение на Апоел (Беер Шева)

  • 15 авг 2026 | 23:44
  • 1712
  • 1
Ал-Таавон откри сезона с нулево реми, Марин Петков с цял мач

Ал-Таавон откри сезона с нулево реми, Марин Петков с цял мач

  • 15 авг 2026 | 22:47
  • 1176
  • 2
Тонислав Йорданов игра в края при драматична загуба на Кишварда

Тонислав Йорданов игра в края при драматична загуба на Кишварда

  • 15 авг 2026 | 22:27
  • 1163
  • 1
Боби Рупанов пропусна нова загуба на Униао Лейрия

Боби Рупанов пропусна нова загуба на Униао Лейрия

  • 15 авг 2026 | 21:21
  • 1550
  • 2
Гол-мечта на Илиан Илиев не стигна за първа победа на Истанбулспор

Гол-мечта на Илиан Илиев не стигна за първа победа на Истанбулспор

  • 15 авг 2026 | 21:02
  • 15690
  • 10
Радостин Александров започна с успех в новия си отбор

Радостин Александров започна с успех в новия си отбор

  • 15 авг 2026 | 09:11
  • 1682
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

  • 16 авг 2026 | 21:15
  • 9575
  • 2
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 79655
  • 262
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 24934
  • 33
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 715
  • 0
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 37643
  • 89
Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

  • 16 авг 2026 | 21:02
  • 1379
  • 0