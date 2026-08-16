Първа победа за Мартин Минчев и Краковия

Мартин Минчев беше титуляр за Краковия при домакинския успех срещу Ракув с 2:1 в среща от 4-ия кръг на полската Екстракласа. Българският национал остана на терена до последния съдийски сигнал, а тимът му се поздрави с първа победа през сезона.

Ракув поведе преди почивката с попадение на Патрик Макух, но в началото на втората част домакините изравниха. Точен беше Айдин Хасич, който пропусна дузпа, но при добавката не сгреши.

По-добрата игра на Краковия продължи и отборът заслужено стигна до пълен обрат. Победното попадение падна в 75-ата комбинация след асистенция на Матеуш Клих и точен изстрел на Доминик Пила.

С актив от 5 точки Краковия заема 9-о място в класирането, но отстъпва по голова разлика на 8-ия Видзев (Лодз). Начело с 10 точки е Легия (Варшава).

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