Минчев и Краковия загубиха дербито на Краков

Краковия с Мартин Минчев в състава отстъпи с 1:2 на Висла в дербито на Краков от 14-ия кръг на полската Екстракласа. Марк Карбо (9′) откри за домакините, Айдин Хасич (20′) изравни, а Марко Божич (45+2′) донесе победата на Висла. Българският нападател започна като титуляр и бе заменен в 60-ата минута от Сайфалах Лтаиeф.

Висла поведе още в 9-ата минута. Юлиус Ертлталер върна топката към Карбо пред наказателното поле, а испанецът стреля към вратата. След рикошет кълбото премина покрай Себастиан Мадейски за 1:0.

Краковия изравни в 20-ата минута след дузпа, отсъдена за нарушение срещу Отар Какабадзе. Първоначално защитникът бе санкциониран за симулация, но след преглед с ВАР Шимон Марчиняк промени решението си. Марцел Любик спаси изпълнението на Хасич, който обаче стигна пръв до отбитата топка и я довкара за 1:1.

В добавеното време на първата част Висла отново излезе напред. След опит на Анхел Родадо да пробие пред наказателното поле топката попадна у Божич, който с удар към далечния ъгъл се разписа за 2:1.

След почивката Минчев опита удар по земя от дистанция, но Любик бе добре пласиран и спаси. Малко по-късно българинът бе заменен, а до края Краковия не успя да стигне до изравняване.

Гостите завършиха с десет души, след като в добавеното време Матеуш Клих получи директен червен картон за умишлено ритане на съперник.

С победата Висла се изкачи временно на петото място с 24 точки. Краковия остава на 13-ата позиция с 12 пункта.

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