Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Краковия

Мартин Минчев игра силно, но Краковия отново показа, че е слаб гост

  • 24 окт 2026 | 21:02
  • 293
  • 0
Мартин Минчев игра силно, но Краковия отново показа, че е слаб гост

Мартин Минчев беше титуляр за Краковия при визитата на Пяст Гливице от 12-тия кръг на полската Екстракласа. Българският национал беше най-опасният футболист в редиците на своя отбор, но не успя да се разпише, а тимът му регистрира четвърта поредна загуба на чужд терен.

Централният защитник Якуб Червински даде преднина на домакините още в 7-ата минута след центриране от корнер и удар с глава. В средата на полувремето Уго Вайехо се разписа за 2:0 с много премерен изстрел от границата на наказателното поле. Малко преди това Минчев качи топката на главата на свой съотборник, но той пропусна да изравни.

Секунди преди почивката шут на Мартин Минчев беше спасен от вратаря на Пяст Гливице Домен Грил. Усилията на Краковия дадоха резултат в 62-рата минута, когато Карол Кнап засече ниско центриране от десния фланг на Отар Какабадзе. В добавеното време резервата Андреас Кацантонис реши всичко в полза на Пяст Гливице.

В класирането Краковия се намира на 13-то място с актив от 12 точки и още няма победа като гост. Лидер с 27 точки е Гурник (Забже).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

РБ Лайпциг отново показа колко силен домакин е и прегази отбора на Лукас Петков през втората част

РБ Лайпциг отново показа колко силен домакин е и прегази отбора на Лукас Петков през втората част

  • 24 окт 2026 | 18:33
  • 1567
  • 0
Отличен дебют за Андрей Кръстев в Сампдория

Отличен дебют за Андрей Кръстев в Сампдория

  • 24 окт 2026 | 18:03
  • 5770
  • 0
Десподов подонови тренировки

Десподов подонови тренировки

  • 21 окт 2026 | 16:28
  • 932
  • 5
Похвали в Португалия за Антони Николов след силен мач за Порто

Похвали в Португалия за Антони Николов след силен мач за Порто

  • 21 окт 2026 | 12:29
  • 2020
  • 0
Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

Бивш халф на Милан и Манчестър Сити огорчи Марин Петков и компания в края

  • 20 окт 2026 | 20:45
  • 4146
  • 0
Две асистенции на Здравко Димитров не стигнаха на Мардин

Две асистенции на Здравко Димитров не стигнаха на Мардин

  • 19 окт 2026 | 22:04
  • 10727
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 12638
  • 103
Слави Бинев е убит в София

Слави Бинев е убит в София

  • 24 окт 2026 | 11:07
  • 48854
  • 157
Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

Локо (София) и Ботев (Враца) взеха по точка в "Надежда"

  • 24 окт 2026 | 18:16
  • 13567
  • 28
Тотнъм най-после ликува отново на “Стамфорд Бридж” след самоунищожително представяне на Челси

Тотнъм най-после ликува отново на “Стамфорд Бридж” след самоунищожително представяне на Челси

  • 24 окт 2026 | 21:28
  • 6097
  • 18
Има основна версия за убийството на Слави Бинев

Има основна версия за убийството на Слави Бинев

  • 24 окт 2026 | 12:45
  • 43410
  • 67
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

  • 24 окт 2026 | 15:52
  • 24285
  • 40