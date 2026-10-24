Мартин Минчев игра силно, но Краковия отново показа, че е слаб гост

Мартин Минчев беше титуляр за Краковия при визитата на Пяст Гливице от 12-тия кръг на полската Екстракласа. Българският национал беше най-опасният футболист в редиците на своя отбор, но не успя да се разпише, а тимът му регистрира четвърта поредна загуба на чужд терен.

Централният защитник Якуб Червински даде преднина на домакините още в 7-ата минута след центриране от корнер и удар с глава. В средата на полувремето Уго Вайехо се разписа за 2:0 с много премерен изстрел от границата на наказателното поле. Малко преди това Минчев качи топката на главата на свой съотборник, но той пропусна да изравни.

Секунди преди почивката шут на Мартин Минчев беше спасен от вратаря на Пяст Гливице Домен Грил. Усилията на Краковия дадоха резултат в 62-рата минута, когато Карол Кнап засече ниско центриране от десния фланг на Отар Какабадзе. В добавеното време резервата Андреас Кацантонис реши всичко в полза на Пяст Гливице.

В класирането Краковия се намира на 13-то място с актив от 12 точки и още няма победа като гост. Лидер с 27 точки е Гурник (Забже).

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Снимки: Imago