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Мартин Минчев и Краковия попречиха на Легия да оглави класирането

  • 18 окт 2026 | 03:32
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Мартин Минчев и Краковия попречиха на Легия да оглави класирането

Мартин Минчев започна като титуляр за Краковия и игра до 85-ата минута в мача срещу Легия (Варшава), завършил 1:1. Българският национал се стара много, но не получи никакви възможности да се разпише срещу най-титулувания клуб в Полша.

Краковия имаше известно надмощие в началото, но в 26-ата минута получи гол, дело на Михал Шевчик. В края на полувремето норвежецът Ласе Нордаас изравни с много красиво изпълнение и даде надежди на домакините, че ще могат да направят пълен обрат.

През второто полувреме Краковия беше отборът, който създаде повече положения и беше по-близо до победата. Със спечелената точка домакините се придвижиха до 11-тата позиция. Легия пък пропусна да се изравни с водача в подреждането Гурник (Забже).

В другите съботни мачове Мотор (Любин) се наложи над Шльонск (Вроцлав) с 3:2, като победният гол падна от дузпа в добавеното време, а ГКС Катовице отстъпи у дома на Погон (Шчечин).

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Снимки: Imago

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