Поредно отличие за Александър Везенков

Александър Везенков избра идеалния момент за едно от изпълненията на сезона. Във вечерта, в която влезе в топ 10 на най-добрите реализатори в историята на баскетболната Евролига за мъже, Везенков вкара невероятна тройка от центъра на игрището, с която прати мача в продължение, а неговият Олимпиакос спечели гостуването си на Макаби Тел Авив с 97:95.

Коефициентът му на полезно действие (PIR) от 41 – най-високият за него през настоящия сезон, му донесе приза за Най-полезен играч на 12-ия кръг в Евролигата, обявиха от престижната европейска надпревара.

Фенове на Олимпиакос изобразиха Везенков като светец след коша му от центъра

Везенков отбеляза 37 точки - най-доброто му постижение за кампанията и второто най-високо в кариерата му в Евролигата. Той реализира 6 от 9 стрелби за 2 точки, 6 от 10 стрелби за 3 точки и 7 от 8-те си изпълнени наказателни удара. Освен това българският национал овладя 9 борби (3 от които в нападение), добави 1 асистенция, 1 открадната топка и си изработи 5 фаула.

37 POINTS and the clutch gene activated! 🥶 Sasha Vezenkov is the Round 12 MVP 💫 MVP of the Round I @VisitAbuDhabi https://t.co/AWIidEpGYR — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

Това е 19-ото подобно отличие в кариерата на Александър Везенков, с което той се изравни с Шейн Ларкин на върха по брой спечелени награди за играч номер 1 на кръга в историята на Евролигата.

37-те точки на Везенков представляват и най-големият брой точки, отбелязани от състезател в един мач през този сезон.

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Снимки: Imago