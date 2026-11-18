Везенков отново пренаписа историята на Олимпиакос

След феноменалните 45 точки, с които постави клубен и личен рекорд в европейските клубни турнири, Александър Везенков изнесе поредния си рецитал. Българският национал наниза 37 точки в двубоя срещу Макаби в Лимасол и за пореден път се нареди сред авторите на най-резултатните индивидуални мачове за „червено-белите“ на международната сцена.

С това си представяне крилото стана едва третият баскетболист в историята на гранда от Пирея с поне две постижения в Топ 10 на вечната ранглиста на клуба в Европа. До момента с такова постижение можеха да се похвалят само Лари Мидълтън, който присъства три пъти в класацията, и черногорската легенда Жарко Паспали с две позиции.

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Активът от 37 точки е второто най-добро лично постижение за Везенков в Евролигата. С него той изравни и втория най-силен резултат за играч на Олимпиакос в най-силния клубен турнир на континента, редом до постижението на Тайлър Дорси срещу Реал Мадрид в края на миналия редовен сезон.

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