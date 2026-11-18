Везенков: Имах късмет с коша от центъра със сирената

Александър Везенков призна, че е имал късмет при коша от центъра с финалната сирена, с който той изравни резултата за Олимпиакос срещу Макаби Тел Авив на 82:82, а впоследствие гръцкият гранд сечели с 97:95 след продължение.

Везенков, който имаше ключова роля за успеха в 12-ия кръг на надпреварата с 37 точки и 9 борби, допълни, че веднага след стрелбата си половин секунда преди края на редовното време е почувствал, че изстрелът е добър. В началото на продължението той вкара още две поредни тройки, а малко преди края Кори Джоузеф също реализира от дистанция, за да донесе победата.

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„Ако трябва да бъда честен, имах малко късмет. Не мислех, че ще вкарам от такава дистанция, но когато направих стрелбата, почувствах, че е добра. Влезе, а това ни помогна впоследствие да спечелим и мача. Допуснахме доста грешки, особено през второто полувреме. Просто спряхме да играем и в защита, и в нападение. Допуснахме да ни вземат твърде много борби, дадохме им лесни тройки, просто играта ни не вървеше. Може би не заслужавахме да спечелим. Искам да поздравя Макаби за начина, по който игра. Но победата си е победа. Борихме се до края. В продълженията първо ние бяхме напред, а след това и те. Не се предадохме до последната секунда. Реализирахме няколко ключови коша, три тройки. Те направиха две грешки и ние се възползвахме. Ако искаш да постигнеш нещо голямо, трябва да работиш здраво и да намалиш неточностите. Сега ще празнуваме, а след това ще се готвим за мача с Реал Мадрид“, каза българският национал.

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Той обясни, че по време на тренировки прави удари от центъра.

„Стрелям от центъра, но не и от такава позиция, толкова встрани към крайната линия и със завъртане. Така че не бих казал, че съм вкарвал такъв кош на тренировка. Но все пак браво на всички момчета, защото не се предадохме дори в тази много трудна ситуация“, каза той.

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Двубоят се игра в Кипър, където Везенков е роден.

„Беше емоционално за мен. Роден съм тук, обичам страната. Кипър има специално място в сърцето ми. Сестра ми живее тук, племенниците ми, имам много приятели, приятели на баща ми. Видях ги зад нашата резервна скамейка, те бяха тъжни, когато губехме. Но това ми даде сили да се боря. В крайна сметка се получи страхотен мач за феновете, надявам се да продължаваме така“, допълни Везенков.

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