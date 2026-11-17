Феноменален Везенков с изпълнението на сезона — кош от центъра срещу Макаби

Александър Везенков сътвори истинска баскетболна магия срещу Макаби Тел Авив! Българската звезда на Олимпиакос порази коша от центъра и изравни резултата с изумително изпълнение. Везенков показа хладнокръвие и огромна увереност в момент, в който тимът му имаше нужда от своя лидер. Невероятният кош се превърна в един от най-запомнящите се моменти от двубоя, спечелен от гръцкия гранд с 97:95 след продължение.

Великолепен Везенков с 37 точки и кош от центъра изведе Олимпиакос до драматичен успех

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