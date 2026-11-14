Везенков е седми в историята на Евролигата по коефициент на полезно действие

Александър Везенков продължава да се изкачва сред най-големите имена в Евролигата. Българското крило на Олимпиакос заема седмото място във вечната ранглиста по натрупан коефициент на полезно действие (PIR) с 4742. Пред него е центърът на Реал Мадрид Еди Тавареш с 5072, а разликата между двамата е 330.

Везенков добави 26 към сметката си при победата над Дубай със 101:72. За близо 21 минути българинът записа 20 точки, 4 борби, една асистенция, една открадната топка и един чадър, без да допусне грешка. Докато Тавареш приключи с коефициент 8 при успеха на Реал Мадрид над Цървена звезда със 105:84

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Следващата значима граница пред звездата на Олимпиакос е общ коефициент 5000, до който му остават 258. През настоящия сезон Везенков е натрупал 255 в 11 мача — средно по 23,2 на среща. В кариерата си той държи и рекорда на Евролигата за най-висок общ коефициент (PIR) в един сезон с 902 през 2024/25.

Ето го пълният списък:

1. Майк Джеймс - 6223 - Анадолу Ефес - активен

2. Нандо Де Коло - 5873 - отказал се

3. Костас Слукас - 5554 - Панатинайкос - активен

4. Ян Весели - 5481 - отказал се

5. Никола Миротич - 5357 - Валенсия - активен

6. Еди Тавареш - 5072 - Реал Мадрид - активен

7. Александър Везенков - 4742 - Олимпиакос - активен

8. Торнике Шенгелия - 4644 - Дубай - активен

9. Шейн Ларкин - 4535 - Фенербахче - активен

10. Ник Калатес - 4482 - Партизан - активен

11. Кайл Хайнс - 4299 - отказал се

12. Уил Клайбърн - 4285 - Фенербахче - активен

13. Василис Спанулис - 4183 - отказал се

14. Серхио Родригес - 4095 - отказал се

15. Паулиус Янкунас - 4067 - отказал се

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/