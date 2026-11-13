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Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

  • 13 ное 2026 | 19:00
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Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

По случай третата си годишнина EKO Smile, програмата за лоялност на бензиностанции ЕКО, подарява три двойни билета за мач на Олимпиакос и много други атрактивни награди.

ЕКО България подкрепя успешни професионалисти с доказани във времето постижения. През 2026 г. компанията постави началото на партньорството си с Александър Везенков, признат за един от най-добрите и най-резултатните баскетболисти в Европа днес.

В рамките на кампанията трима късметлии ще имат възможността да гледат Александър Везенков на живо в дългоочаквания двубой на Олимпиакос срещу големия му съперник Панатинайкос в мач от Евролигата, който ще се играе в Атина. Почитателите на баскетбола могат да спечелят и разнообразни ексклузивни награди, сред които баскетболни топки с автограф и официални баскетболни екипи.

Освен това участниците ще имат шанс да спечелят ваучери за гориво на стойност 100 и 500 евро. Промоционалната кампания ще се проведе от 19 октомври 2027 г. до 3 януари 2028 г. Пълните условия за участие са достъпни на официалния сайт ekosmile.bg, както и в каналите на компанията в социалните мрежи.

От старта си в България EKO Smile се фокусира върху награди, които създават незабравими спортни преживявания.

През годините десетки клиенти са посещавали престижни състезания от Световния шампионат по мотоциклетна издръжливост на FIM на пистите „Льо Ман“ и „Пол Рикар“, наблюдавали са зрелищните специални етапи на рали „Акрополис“ и са участвали в 12-часови и 24-часови картинг състезания за издръжливост в България.

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