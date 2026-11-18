Барцокас за Везенков: Разполагаме с най-добрия баскетболист в Европа

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас не спести суперлативите си по адрес на Александър Везенков след инфарктния успех с 97:95 след продължение срещу Макаби Тел Авив. Наставникът на гранда от Пирея обяви българина за водещия играч на континента, като същевременно коментира кадровите проблеми пред състава си и ключовите епизоди в драматичния сблъсък.

Олимпиакос стигна до продължението след феноменална тройка на Везенков зад центъра със сирената на редовното време за 82:82, а в добавените пет минути победния кош реализира Кори Джоузеф. Българското крило записа едно от най-впечатляващите индивидуални представяния от началото на сезона, приключвайки срещата с 37 точки и 9 борби.

Великолепен Везенков с 37 точки и кош от центъра изведе Олимпиакос до драматичен успех

След края на двубоя Барцокас обърна внимание на натрупаната умора и ограничената ротация, позволили на гостите от Тел Авив да заличат двуцифрената преднина на неговия тим от първото полувреме.

„През първата част водехме с двуцифрена разлика, но съкратеният ни състав с четирима липсващи играчи и тежките мачове в местния шампионат отнемат от енергията на основните ни фигури. Направихме немалко грешки и допуснахме съперникът да овладее 18 борби под нашия кош, като 13 от тях бяха в последната четвърт и в продължението. Това беше възлов фактор, заедно с още няколко ситуации извън невероятния изстрел на Везенков.“

Везенков отново пренаписа историята на Олимпиакос

Специалистът анализира и решителната атака, подпечатала триумфа на „червено-белите“:

„Свършихме необходимото, за да победим – отнехме топката в защита, намерихме чиста позиция за стрелба за Джоузеф, той я реализира и спечелихме.“

В заключение гръцкият наставник за пореден път изрази възхищението си от изявите на българския национал.

„Трябва открито да заявим, че имаме най-добрия баскетболист в Европа и в Евролигата – състезател, който нееднократно е завоювал приза за най-полезен играч. Саша Везенков отново доказа на паркета защо всички го определят за номер едно на континента.“

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