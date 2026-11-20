ПАОК се подсилва с опитен играч от Евролигата

ПАОК води напреднали преговори с крилото на Дубай Джъстин Андерсън, съобщава "Sport24". Гръцкият клуб търси заместник на контузения Чеди Осман и се е насочил към американеца, който има опит в НБА и Евролигата.

Според изданието се очаква Андерсън да получи компенсация от Дубай, а договорът му с ПАОК да бъде за поне година и половина.

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През миналия сезон Андерсън изигра 33 мача за Дубай в Евролигата. Крилото отбеляза средно по 6,1 точки, овладя по 3 борби и записа по 1,3 асистенции на мач. Американецът реализира 40,9% от опитите си от тройката. От началото на този сезон обаче той все още няма игрови минути под ръководството на Хави Паскуал.

Преди да дойде в Европа, Андерсън изкара шест сезона в НБА и игра за шест различни отбора. В 242 мача от редовния сезон той записа средно по 5,3 точки и 2,6 борби. Европейската му кариера започна в испанския Рио Бреоган. С екипа на Валенсия дебютира в Евролигата, а след това игра за Барселона и Дубай.

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