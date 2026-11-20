Партизан обяви 20 млн. евро собствени приходи и над 5 млн. евро, платени на държавата

Партизан разполага с 20 млн. евро от собствени приходи, съобщиха от клуба в отговор на медийни публикации за бюджета му. Ръководството подчерта, че средствата са осигурени без финансиране от сръбското правителство или от държавни предприятия.

Съобщението дойде след заседание на управителния съвет, на което беше одобрен финансовият отчет за сезон 2025/26. Според отчета Партизан е приключил сезона с положителен финансов резултат и е погасил всичките си задължения. Клубът е внесъл в сръбската хазна общо 5 173 432 евро за данъци, осигурителни вноски и ДДС.

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На същото заседание Сани Бечирович беше назначен за нов директор на Партизан. Той поема поста от дългогодишния изпълнителен директор Дуле Каравесович, който остава в клуба като директор по развитието.

В изявлението си Партизан обяви още, че е изпълнил всички изисквания на Евролигата в процедурата за получаване на франчайз статут. Сред тях е и представянето на финансови гаранции за плащането на изискуемата сума. Гаранциите са предоставени от компания, която работи на 12 пазара, и са оформени според условията на Евролигата. По оценка на управителния съвет клубът разполага с необходимите средства както за участието си в турнира, така и за изпълнението на свързаните с него финансови ангажименти.

От Партизан отбелязаха също, че сръбската държава досега е изпълнила всички ангажименти, които е поела към клуба. Ръководството очаква това да продължи и след съставянето на новото правителство. Белградският клуб, който определя себе си като спортна организация от национално значение, възнамерява да обсъди с него бъдещото сътрудничество.

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