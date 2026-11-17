Великолепен Везенков с 37 точки и кош от центъра изведе Олимпиакос до драматичен успех

Александър Везенков изигра страхотен мач и поведе Олимпиакос към победа с 97:95 след продължение над Макаби Тел Авив в среща от 12-ия кръг на Евролигата, проведена в Лимасол. Българският национал бе над всички на паркета и завърши с 37 точки, 9 борби и коефициент на полезно действие 41, превръщайки се в основната фигура за успеха на гръцкия гранд.

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Олимпиакос имаше преднина от 13 точки на почивката, но изпусна контрола върху двубоя през второто полувреме. Макаби постепенно заличи изоставането си и стигна до продължение, в което тимът от Пирея все пак наложи волята си. Така съставът на Йоргос Барцокас премина през сериозно изпитание, за да си тръгне с победата от Кипър.

Началото бе изцяло в полза на Олимпиакос. След първия кош на Макаби гръцкият отбор отговори с десет безответни точки и бързо пое инициативата. Разликата достигна 22:9, а въпреки опита на израелския състав да се доближи, тройка на Еван Фурние със сирената оформи 28:18 след първата четвърт. Тимът от Пирея реализира шест от първите си 11 опита зад дъгата и постави защитата на съперника под сериозно напрежение.

Олимпиакос продължи да диктува темпото и през втория период. Макаби имаше добри моменти и успя да сведе пасива си до седем точки, но гръцкият състав отново се откъсна. Везенков вече бе натрупал 16 точки и 4 борби до почивката, на която неговият отбор се оттегли с аванс от 49:36.

След подновяването на играта картината се промени. Макаби ограничи Олимпиакос до едва 12 точки в третата четвърт и започна да връща интригата. Израелският тим спечели периода с 18:12 и намали изоставането си до 54:61 преди заключителните десет минути.

В последната четвърт Макаби направи още една крачка към обрата. Отборът от Тел Авив отбеляза 28 точки срещу 21 за съперника и заличи оставащия пасив. Въпреки силното представяне на Везенков, Олимпиакос не успя да приключи срещата в редовното време, което завърши при равенство 82:82.

Развръзката дойде след още пет минути баскетбол. Двата отбора останаха близо един до друг и в продължението, но този път Олимпиакос имаше последната дума. Гръцкият състав надделя с 15:13 в допълнителния период и стигна до крайното 97:95.

Везенков бе най-резултатен в срещата със своите 37 точки, а към тях прибави девет борби — три в нападение и шест в защита. Еван Фурние допринесе с 16 точки, докато Коди Милър-Макинтайър се отчете с шест асистенции. За Макаби Кийтън Уолъс завърши с 18 точки, Джими Кларк III направи седем асистенции, а Джейлън Хорд овладя седем борби.

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