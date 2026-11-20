Защо Верстапен кара толкова малко във втората тренировка във Вегас

Макс Верстапен разясни причините, поради които записа бърза обиколка едва в самия край на втората свободна тренировка за Гран При на Лас Вегас, след като дъждовното време провали изцяло първия час от подготовката в щата Невада.

Поради проливния дъжд и опасните условия на уличното трасе в първата тренировка нито един пилот не записа обиколка за време с летящ старт. Тъй като настилката остана мокра и през втория час, повечето състезатели предпочетоха да навъртят обиколки с гуми за мокър асфалт и с гуми интермедия.

Flat out on the Strip 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/N9L8JiZ2xm — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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Изключение направи единствено Верстапен, който направи само няколко опознавателни тура с мокрите гуми във финалните минути.

След като сесията бе подновена след червен флаг, предизвикан от голям найлон на трасето, пилотът на Ред Бул се класира на 13-о място, след като прекара почти целия час в разговори с инженерите в гаража.

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Четирикратният шампион във Формула 1 аргументира стратегията си с факта, че карането в такива условия носи малко ползи, особено при прогнози за сухо време през останалата част от състезателния уикенд.

„Прецених, че условията не са подходящи за много обиколки - заяви Верстапен след края на втората сесия в Лас Вегас. - Затова решихме да направим само няколко обиколки, за да видим какво е състоянието на болида и да разберем на какво трябва да обърнем внимание за утре.“

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През краткия си престой на пистата нидерландецът далеч не остана впечатлен от своя RB22. Той определи поведението на задвижващата система като „ненормално“ и се оплака от същите затруднения, с които се сблъска в заключителния етап на Гран При на Сао Пауло.

„Тази кола не е добра, момчета! Това е същият проблем като в Бразилия“, заяви той по радиото.

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След края на подготовката състезателят подчерта, че последният час за тренировки ще бъде от изключителна важност за представянето му в квалификацията и състезанието.

„Остава ни само една тренировка, за да се подготвим за квалификацията, така че е от решаващо значение да проведем добра серия и да оптимизираме всичко възможно най-бързо. Третата тренировка ще бъде ключова“, обобщи Верстапен.

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Снимки: Gettyimages