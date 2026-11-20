Щефан Брадъл поема ръководна роля в тима на Хонда в MotoGP

Бившият световен шампион в Moto2 и призьор от подиума в MotoGP Щефан Брадъл получи официално назначение като спортен координатор в структурите на Хонда.

През 2011 година германецът спечели титлата в Мото2 в оспорвана битка с Марк Маркес, след което се състезаваше като титуляр в кралския клас за отборите на LCR Хонда, Форуард Ямаха и Априлия. Единственото му качване на почетната стълбичка в MotoGP дойде след спечелена първа стартова позиция на пистата „Лагуна Сека“ през 2013 година. Впоследствие той прекара дълги години в редиците на Хонда като тест пилот, резервен състезател и участник с "уайлд кард".

Stefan Bradl appointed HRC Sporting Coordinator The 2011 Moto2 World Champion and Honda HRC Development Rider will begin the next stage of his career as HRC Sporting Coordinator, using his two decades of Grand Prix experience to assist HRC’s MotoGP riders on track in 2027 and beyond. @stefanbradl's new role will see him further strengthen and deepen the knowledge of the leadership team inside Honda HRC. — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) November 20, 2026

Последното официално състезание на 36-годишния германец беше финалът на сезона в Барселона през 2024 година, но той запази тестовите си задължения за Хонда паралелно с работата си като телевизионен анализатор за ServusTV.

В официално изявление от ХРК обявиха, че Брадъл започва следващия етап от професионалния си път като спортен координатор, като ще впрегне своя 20-годишен опит в падока, за да подпомага състезателите на марката на пистата през сезон 2027 и след това. Новата му роля цели да обогати и засили експертизата на ръководния състав в Хонда. Германецът ще отговаря и за медийните изяви в алеята пред боксовете по време на тренировъчните сесии, предоставяйки коментари относно представянето на пилотите.

Марко Бедзеки зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

Японският производител вече утвърди Микихико Кавасе за нов мениджър на заводския отбор в MotoGP от 2027 година, докато Алберто Пудж ще премине на консултантска позиция. Предстои да бъде оповестено и бъдещото назначение в Хонда на настоящия шеф на отбора на Тракхаус Априлия Давиде Бривио.

През сезон 2027 заводският тим на Хонда ще разчита на изцяло нов пилотски състав в лицето на Фабио Куартараро и Диого Морейра, докато в сателитния състав на LCR към Йоан Зарко ще се присъедини дебютантът Давид Алонсо.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages