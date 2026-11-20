Бившият световен шампион в Moto2 и призьор от подиума в MotoGP Щефан Брадъл получи официално назначение като спортен координатор в структурите на Хонда.
През 2011 година германецът спечели титлата в Мото2 в оспорвана битка с Марк Маркес, след което се състезаваше като титуляр в кралския клас за отборите на LCR Хонда, Форуард Ямаха и Априлия. Единственото му качване на почетната стълбичка в MotoGP дойде след спечелена първа стартова позиция на пистата „Лагуна Сека“ през 2013 година. Впоследствие той прекара дълги години в редиците на Хонда като тест пилот, резервен състезател и участник с "уайлд кард".
Последното официално състезание на 36-годишния германец беше финалът на сезона в Барселона през 2024 година, но той запази тестовите си задължения за Хонда паралелно с работата си като телевизионен анализатор за ServusTV.
В официално изявление от ХРК обявиха, че Брадъл започва следващия етап от професионалния си път като спортен координатор, като ще впрегне своя 20-годишен опит в падока, за да подпомага състезателите на марката на пистата през сезон 2027 и след това. Новата му роля цели да обогати и засили експертизата на ръководния състав в Хонда. Германецът ще отговаря и за медийните изяви в алеята пред боксовете по време на тренировъчните сесии, предоставяйки коментари относно представянето на пилотите.
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Японският производител вече утвърди Микихико Кавасе за нов мениджър на заводския отбор в MotoGP от 2027 година, докато Алберто Пудж ще премине на консултантска позиция. Предстои да бъде оповестено и бъдещото назначение в Хонда на настоящия шеф на отбора на Тракхаус Априлия Давиде Бривио.
През сезон 2027 заводският тим на Хонда ще разчита на изцяло нов пилотски състав в лицето на Фабио Куартараро и Диого Морейра, докато в сателитния състав на LCR към Йоан Зарко ще се присъедини дебютантът Давид Алонсо.
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Снимки: Gettyimages