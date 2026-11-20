Асът на Порше Кевин Естре ще се присъедини към отбора на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през сезон 2027, заемайки мястото на оттеглилия се от спорта Майк Конуей в екипжа с №7.
Естре, който в кариерата си е печелил 24-часовите надпревари на „Нюрбургринг“ и „Спа“, ще си партнира с Камуи Кобаяши и Ник де Врийс, които по-рано тази година триумфираха в „24 часа на Льо Ман“ заедно с Конуей. Автомобилът на Тойота с №8 ще продължи да бъде управляван от Себастиен Буеми, Брендън Хартли и Рио Хиракава, които завоюваха титлата при пилотите в WEC през изминалия сезон.
Въпреки че ще се състезава за Тойота, Естре ще продължи да кара и за Порше в различни шампионати, включително и в Американския шампионат за спортни автомобили (IMSA). По подобен начин Лорънс Вантоор ще се състезава с Макларън в WEC и с Порше в IMSA през следващата година.
„Нямам търпение да започна работа с Тойота Рейсинг. През годините отборът се утвърди като еталон в Световния шампионат за издръжливост (WEC) както по отношение на представянето, така и на организацията на работа. От личен опит знам колко трудно е да се състезаваш срещу тях. Затова очаквам с нетърпение да стана част от отбора и заедно да се борим за победи в „24-те часа на Льо Ман“ и за световните титли.
„В същото време съм щастлив и благодарен, че ще мога да продължа да се състезавам и в IMSA. Предстоят ми пълни сезони и в двата шампионата, така че ме очаква още една вълнуваща година“, коментира Естре.
Снимки: TOYOTA RACING WECДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google