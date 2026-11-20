Ас на Порше ще кара за Тойота в WEC през 2027 година

Асът на Порше Кевин Естре ще се присъедини към отбора на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през сезон 2027, заемайки мястото на оттеглилия се от спорта Майк Конуей в екипжа с №7.

Welcoming a proven champion and a 24h race winner @kevinestre is joining our team for the 2027 @FIAWEC season. 💪 #TOYOTARACING #TR010HYBRID #WEC #LeMans24 https://t.co/JPWTZhMn4N — TOYOTA RACING WEC (@ToyotaRacingWEC) November 20, 2026

Естре, който в кариерата си е печелил 24-часовите надпревари на „Нюрбургринг“ и „Спа“, ще си партнира с Камуи Кобаяши и Ник де Врийс, които по-рано тази година триумфираха в „24 часа на Льо Ман“ заедно с Конуей. Автомобилът на Тойота с №8 ще продължи да бъде управляван от Себастиен Буеми, Брендън Хартли и Рио Хиракава, които завоюваха титлата при пилотите в WEC през изминалия сезон.

Locked in. Our line-up for the 2027 FIA WEC season.🔥 #7 Kamui Kobayashi | Nyck de Vries | Kévin Estre #8 Sébastien Buemi | Brendon Hartley | Ryo Hirakawa Reserve Driver: Esteban Masson Ready to defend our #LeMans24 and FIA WEC crowns.💪 More info: 📰 https://t.co/tdkqsSabl3 #TOYOTARACING #TR010HYBRID #WEC — TOYOTA RACING WEC (@ToyotaRacingWEC) November 20, 2026

Въпреки че ще се състезава за Тойота, Естре ще продължи да кара и за Порше в различни шампионати, включително и в Американския шампионат за спортни автомобили (IMSA). По подобен начин Лорънс Вантоор ще се състезава с Макларън в WEC и с Порше в IMSA през следващата година.

First day in the new office ✅ @kevinestre’s preparations for the 2027 WEC season have officially begun. #TOYOTARACING #TR010HYBRID #WEC #LeMans24 https://t.co/IXijVUVGSs — TOYOTA RACING WEC (@ToyotaRacingWEC) November 20, 2026

„Нямам търпение да започна работа с Тойота Рейсинг. През годините отборът се утвърди като еталон в Световния шампионат за издръжливост (WEC) както по отношение на представянето, така и на организацията на работа. От личен опит знам колко трудно е да се състезаваш срещу тях. Затова очаквам с нетърпение да стана част от отбора и заедно да се борим за победи в „24-те часа на Льо Ман“ и за световните титли.



„В същото време съм щастлив и благодарен, че ще мога да продължа да се състезавам и в IMSA. Предстоят ми пълни сезони и в двата шампионата, така че ме очаква още една вълнуваща година“, коментира Естре.

Снимки: TOYOTA RACING WEC

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