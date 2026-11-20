В Ред Бул търсят причината за оплакванията на Макс Верстапен

След края на свободните тренировки в Лас Вегас екипът на Ред Бул, както и останалите тимове във Формула 1, остана с твърде малко категорични изводи. Въпреки че Исак Хаджар записа четвърто време в класирането, този резултат не е особено показателен, имайки предвид, че за останалата част от състезателния уикенд не се очакват повече валежи.

A very damp Thursday ends with P4 for Isack and P13 for Max in FP2 🏁 Not really a representative day, with conditions looking better for the rest of the weekend ⏭️ #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/JdFwwE7wWU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 20, 2026

Непредставителните условия на мокрото трасе станаха причина Макс Верстапен да прекара почти цялото време в бокса. Четирикратният световен шампион излезе на пистата едва в последните пет минути след късния червен флаг, за да направи единствената си бърза обиколка. Дори този кратък престой зад волана на RB22 обаче бе достатъчен, за да остави нидерландеца разочарован от поведението на болида.

Всичко започна с предполагаем проблем в задвижващата система, като Верстапен съобщи за недостиг на мощност още в изходящата си обиколка. От Ред Бул му отговориха, че това се дължи предимно на ниските температури и ситуацията ще се нормализира сама, на което пилотът отсече: „Това не е нормално!“

✨ Thursday Night Practice ✨ #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/uj1ZEl7jqz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 20, 2026

След края на сесията техническият директор Пиер Ваше разясни ситуацията около тези сигнали, които бяха подадени и от съотборника на Верстапен – Хаджар.

„Смятам, че става въпрос основно за управлението на енергията и отдаването на мощност от MGU-K по време на обиколката. Изискваха се малки корекции в този аспект, за да се гарантира оптимизирането за цялата дистанция. Когато сцеплението е толкова слабо в подобни условия, адаптацията на енергийния мениджмънт от наша страна отнема известно време“, обясни Ваше.

Това обаче не бе единственото оплакване на нидерландеца. По радиото той бе категоричен: „Тази кола не е добра, момчета, имаме същия проблем като в Бразилия.“

Ваше подчерта, че критиките не са свързани със задвижващия агрегат DM01, нито с двигателното спиране, а изцяло с баланса на шасито.

„Не, въпросът не е в двигателя. Става дума за баланса на болида – Макс не беше доволен от поведението на колата. В момента се опитваме да разберем каква е точната причина за това“, допълни техническият директор.

Vegas vistas ♦️♣️❤️♠️ #F1 #LasVegasGP https://t.co/r4wSBURQcb — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

В Сао Пауло нидерландецът сподели, че балансът се е променил драстично след първата серия от обиколки с гуми за мокро трасе, като в Лас Вегас той отново се сблъска с познатите проблеми в стабилността на задната част. Инженерите на тима ще работят върху отстраняването им преди квалификацията. За разлика от Верстапен, Хаджар заяви, че има добро усещане на градското трасе, макар Ваше да остава предпазлив в оценките си.

„Никога не съм оптимист. Предстои ни много работа и все още не знаем къде точно се намираме спрямо съперниците. Повечето отбори въвеждат подобрения, някои дори имат нови елементи по двигателите. Ще видим какво е реалното ни темпо. Към момента Макс не е доволен от автомобила, докато Исак е. Трябва да поработим върху настройките и да видим как ще се представят при утрешните условия“, заяви Ваше.

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

В пустинята на щата Невада отборът на Ред Бул също пристигна с малка аеродинамична актуализация по крайните плоскости на предното крило, която според Хаджар носи по-малко от десета от секундата на обиколка. Заради капризното време австрийският тим не успя да събере данни за новия детайл по време на първите две сесии и ще разчита на третата свободна тренировка на сухо трасе, за да го тества ефективно.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages