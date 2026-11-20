Джордж Ръсел: Реално днес не бяхме най-бързите

Въпреки че оглави класирането в края на втората свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас, Джордж Ръсел смята, че той и отборът на Мерцедес не са били най-бързите на мокрите условия в Града на греха.

"No way, Jose" 🙅‍♂️ George with a slick response! #F1 #LasVegasGP https://t.co/q2DuXLvjRS — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Според британеца той е стигнал до първото място, защото е направил обиколка във възможно най-добрите условия, когато Ландо Норис с Макларън изобщо не беше на пистата. Миналогодишният шампион задаваше темпото в голяма част от втория час за подготовка, а висока скорост демонстрира и Шарл Леклер с Ферари.

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

„Знаем, че на мокра писта условията са различни във всяка обиколка и във всяка тренировъчна сесия. Мисля, че реално днес вероятно не бяхме най-бързите. Макларън изглеждаха изключително силни, а Шарл също демонстрира много добра скорост на моменти.



„Ние просто успяхме да запишем обиколката си в точния момент, когато пистата беше най-суха, а Норис не излезе на трасето. Така че има някои неща, които трябва да анализираме, защото миналата седмица бяхме много конкурентоспособни на мокра писта, докато днес и двамата с Кими изоставахме по отношение на темпото“, заяви пилотът на Мерцедес след края на тренировъчната вечер в Невада.

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Снимки: Gettyimages