Марко Бедзеки започна по най-добрия възможен начин предпоследния състезателен уикенд за сезона в MotoGP, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Португалия.
Миналогодишният победител на „Портимао“ стигна до първото място с обиколка за 1:39.002, която той постигна в средата на 45-минутната сесия. С нея той изпревари с 0.142 секунди съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който обаче постигна своята най-добра обиколка в края на тренировката с нови гуми.
Тройката с пасив от 0.243 оформи Алекс Маркес, чийто по-голям брат Марк се класира четвърти с изоставане от 0.259 спрямо Бедзеки. Челната петица допълни Раул Фернандес със сателитния мотор на Тракхаус Априлия, като испанецът завърши на 0.409 зад лидера.
Зад него в топ 10 влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Джак Милър, Фермин Алдегер, Педро Акоста и Лука Марини. Брад Биндър, Диого Морейра и Ай Огура бяха останалите трима пилоти, които регистрираха изоставане от по-малко от секунда спрямо Бедзеки.
Уикендът за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 17:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка на „Портимао“. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на съботната квалификация в Алгарве.
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages