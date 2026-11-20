Марко Бедзеки зададе темпото на старта на уикенда в Португалия

Марко Бедзеки започна по най-добрия възможен начин предпоследния състезателен уикенд за сезона в MotoGP, след като оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Португалия.

Marco Bezzecchi picks up where he left off last year 🔥 And he's comfortably quickest in FP1 💪 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/HNyfMDcZab — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Миналогодишният победител на „Портимао“ стигна до първото място с обиколка за 1:39.002, която той постигна в средата на 45-минутната сесия. С нея той изпревари с 0.142 секунди съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който обаче постигна своята най-добра обиколка в края на тренировката с нови гуми.

And in the meantime, the Bezzecchi show continues as he goes top again 👊 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/fotMocP4my — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Тройката с пасив от 0.243 оформи Алекс Маркес, чийто по-голям брат Марк се класира четвърти с изоставане от 0.259 спрямо Бедзеки. Челната петица допълни Раул Фернандес със сателитния мотор на Тракхаус Априлия, като испанецът завърши на 0.409 зад лидера.

A bit of poetry in motion ✨ #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/FnT6lNza96 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 20, 2026

Зад него в топ 10 влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Джак Милър, Фермин Алдегер, Педро Акоста и Лука Марини. Брад Биндър, Диого Морейра и Ай Огура бяха останалите трима пилоти, които регистрираха изоставане от по-малко от секунда спрямо Бедзеки.

Уикендът за Гран При на Португалия, 21-ви кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 17:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка на „Портимао“. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на съботната квалификация в Алгарве.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages