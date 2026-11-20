От Дукати тушираха слуховете за оттегляне на Марк Маркес

Мениджърът на заводския отбор на Дукати в MotoGP Давиде Тардоци направи опит да тушира слуховете, че Марк Маркес ще сложи край на своята кариера след приключването на сезон 2026.

Подобни спекулации се появиха през последните седмици, като мнозина посочиха физическото състояние на испанеца и множеството му контузии през годините като водещ мотив. Самият Маркес също коментира темата преди началото на уикенда в Португалия, в хода на първата свободна тренировка и Тардоци беше попитан по въпроса и заяви категорично, че Маркес ще бъде на стартовата решетка в Тайланд в началото на следващия сезон.

Марк Маркес пак се заигра със слуховете, че може да напусне MotoGP

„Категорично да, няма никакъв проблем. Марк ще остане с нас и след края на този сезон. Надявам се да спечелим шампионската титла още тук, след което мисля, че той ще започне да се концентрира върху следващия сезон и новия мотоциклет“, заяви Тардцори с категоричния си тон.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages