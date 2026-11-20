Хамилтън не знае кога ще започне преговорите за нов договор с Ферари

Люис Хамилтън се приближава към края на втория си сезон като пилот на Ферари, а се смята, че договорът на седемкратния световен шампион с Черните кончета е до края на 2027 година с опция за още един сезон, която се държи от британеца.

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Самият Хамилтън беше попитан по време на уикенда за Гран При на Лас Вегас дали вече е започнал да обмисля бъдещето си във Формула 1, където той се състезава от 2007 година насам. Отговорът на британеца беше категоричен, а именно, че той все още не мисли по въпроса и дори не знае кога ще започне да преговаря с Ферари за удължаване на престоя си в Маранело.

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„Не, дори не съм се замислял за това. Все още съм по средата на настоящия си договор. Обикновено разговорите за бъдещето започват в някакъв момент през последната година от договора. Не знам кога ще започнем тези преговори, но засега няма никаква нужда да говорим или дори да мислим за това“, каза Хамилтън.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Gettyimages