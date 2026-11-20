Последователността при отсъжданията на стюардите от години поражда разпалени дискусии в падока на Формула 1. Наред със сложния спортен правилник и детайлните насоки за състезанията, във водеща тема винаги се е превръщал въпросът дали назначаването на постоянна съдийска колегия не би осигурило по-справедливи и единни решения.
Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че ще направи решителна крачка в тази посока. От централата разкриха план за поетапно преминаване към професионални комисари на пълен работен ден, като първата фаза от реформата ще стартира през сезон 2027.
Дългосрочната стратегия предвижда сформирането на екип от 12 до 15 постоянни съдии, въпреки че достигането на този брой ще изисква време. Първите постоянни комисари ще встъпят в длъжност през 2027 година. По време на състезателните уикенди към тях ще продължат да се присъединяват познатите съдии на ротационен принцип, както и представител на пилотите, чийто състезателен опит и експертиза ще останат ключов елемент в процеса на вземане на решения.
Основната цел на нововъведението е постигането на по-висока последователност в решенията, но обхватът на проекта далеч надхвърля това. Новите щатни служители ще изпълняват задължения и извън състезателните уикенди. Те ще следят за появата на нови тенденции на пистата, ще идентифицират казуси, изискващи нормативни пояснения, и ще обучават нови съдийски кадри на ФИА.
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Този подход ще позволи по-ефективно отстраняване на пропуските в спортните и състезателните правила. Така фокусът пада не само върху коректното отсъждане по време на самите състезания, но и върху усъвършенстването на самата нормативна уредба.
Инициативата е в пълен синхрон с визията на президента на ФИА Мохамед бин Сулайем за задълбочаване на професионализацията на съдийския апарат. От ръководния орган са убедени, че изоставянето на досегашния изцяло доброволчески модел с постоянна ротация ще гарантира по-добра приемственост и стабилност. Тази промяна ще допълни и функциите на наскоро открития Център за дистанционни операции на ФИА в Бигин Хил.
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„Тази мащабна инвестиция в съдийската система отразява стремежа ни да гарантираме най-високи стандарти на справедливост, почтеност и безпристрастност в моторните спортове. Привличането на щатни комисари е ключова стъпка в мисията ни да изградим специална съдийска екосистема в световния шампионат на Формула 1 и представлява важна инвестиция в бъдещето на спорта ни“, заяви Мохамед бин Сулайем.
„Тази промяна ще допринесе за изграждането на по-голям експертен капацитет и приемственост. Тя ще укрепи възможностите ни да преразглеждаме и подобряваме правилата, да подпомагаме подготовката на бъдещи съдии и да наложим най-високи стандарти за последователно отсъждане във всички наши шампионати“, допълни президентът на федерацията.
ФИА вече стартира процеса по подбор на кандидатите с оглед на поетапното въвеждане на новата структура през 2027 година. Плановете включват разширяване на съдийската колегия през 2028 година и следващите сезони до запълването на планирания състав от 12 до 15 професионални комисари.
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Снимки: Gettyimages