ФИА въвежда постоянни съдии във Формула 1 от 2027 година за по-голяма последователност

Последователността при отсъжданията на стюардите от години поражда разпалени дискусии в падока на Формула 1. Наред със сложния спортен правилник и детайлните насоки за състезанията, във водеща тема винаги се е превръщал въпросът дали назначаването на постоянна съдийска колегия не би осигурило по-справедливи и единни решения.

Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че ще направи решителна крачка в тази посока. От централата разкриха план за поетапно преминаване към професионални комисари на пълен работен ден, като първата фаза от реформата ще стартира през сезон 2027.

A new chapter for FIA Formula 1 officiating. 🏁 From 2027, the FIA will begin introducing full-time stewards to the FIA Formula One World Championship, strengthening consistency, expertise and continuity in race decision-making. Building towards a department of 12–15 full-time stewards over the next five years, the initiative represents an important investment in the people behind the sport and the future of officiating. #FIA #F1 — FIA (@fia) November 19, 2026

Дългосрочната стратегия предвижда сформирането на екип от 12 до 15 постоянни съдии, въпреки че достигането на този брой ще изисква време. Първите постоянни комисари ще встъпят в длъжност през 2027 година. По време на състезателните уикенди към тях ще продължат да се присъединяват познатите съдии на ротационен принцип, както и представител на пилотите, чийто състезателен опит и експертиза ще останат ключов елемент в процеса на вземане на решения.

Основната цел на нововъведението е постигането на по-висока последователност в решенията, но обхватът на проекта далеч надхвърля това. Новите щатни служители ще изпълняват задължения и извън състезателните уикенди. Те ще следят за появата на нови тенденции на пистата, ще идентифицират казуси, изискващи нормативни пояснения, и ще обучават нови съдийски кадри на ФИА.

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Този подход ще позволи по-ефективно отстраняване на пропуските в спортните и състезателните правила. Така фокусът пада не само върху коректното отсъждане по време на самите състезания, но и върху усъвършенстването на самата нормативна уредба.

Инициативата е в пълен синхрон с визията на президента на ФИА Мохамед бин Сулайем за задълбочаване на професионализацията на съдийския апарат. От ръководния орган са убедени, че изоставянето на досегашния изцяло доброволчески модел с постоянна ротация ще гарантира по-добра приемственост и стабилност. Тази промяна ще допълни и функциите на наскоро открития Център за дистанционни операции на ФИА в Бигин Хил.

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„Тази мащабна инвестиция в съдийската система отразява стремежа ни да гарантираме най-високи стандарти на справедливост, почтеност и безпристрастност в моторните спортове. Привличането на щатни комисари е ключова стъпка в мисията ни да изградим специална съдийска екосистема в световния шампионат на Формула 1 и представлява важна инвестиция в бъдещето на спорта ни“, заяви Мохамед бин Сулайем.



„Тази промяна ще допринесе за изграждането на по-голям експертен капацитет и приемственост. Тя ще укрепи възможностите ни да преразглеждаме и подобряваме правилата, да подпомагаме подготовката на бъдещи съдии и да наложим най-високи стандарти за последователно отсъждане във всички наши шампионати“, допълни президентът на федерацията.

ФИА вече стартира процеса по подбор на кандидатите с оглед на поетапното въвеждане на новата структура през 2027 година. Плановете включват разширяване на съдийската колегия през 2028 година и следващите сезони до запълването на планирания състав от 12 до 15 професионални комисари.

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Снимки: Gettyimages