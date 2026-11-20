Алекс Маркес получи разрешение да довърши уикенда в Португалия

Пилотът на Грезини Дукати Алекс Маркес получи разрешение от лекарите на MotoGP да продължи с участието си в уикенда за Гран При на Португалия, след като премина медицински преглед след края на първата свободна тренировка на „Портимао“.

now is FIT. — Gresini Racing (@GresiniRacing) November 20, 2026

По-малкият от братята на Маркес пропусна предходния кръг в Катар, избирайки да се подложи на операция на дясното рамо, което той контузи в Барселона през май. Той се завърна в началото на уикенда в Алгарве, но първоначално получи разрешение да кара само в първите 45 минути за подготовка на „Портимао“, след което трябваше да се яви за нов преглед.

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Той не е показал никакви усложнения и така състезателят на Грезини Дукати получи зелена светлина да продължи участието си в 21-ия кръг за сезона в MotoGP. В откриващата тренировка испанецът се класира на третата позиция зад съотборниците в заводския отбор на Априлия – Марко Бедзеки и Хорхе Мартин.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages