Зак Браун: Макс Верстапен е сериозна заплаха и изумителен талант

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун заяви, че неговият отбор винаги трябва да бъде нащрек по отношение на Макс Верстапен, независимо че пилотът на Ред Бул може да потегли от дъното на стартовата решетка.

Браун беше попитан дали напредъкът на Ред Бул през настоящата кампания във Формула 1 му напомня за силния финален щурм на нидерландеца в битката за отличието през миналия сезон. Базираният в Милтън Кийнс екип успя да настигне и изпревари Макларън в надпреварата за третото място при конструкторите, повеждайки със 17 точки три състезания преди края на шампионата.

Special liveries for a spectacular setting 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/nLgGsvJkZG — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

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„Чъки. Мисля, че това е прякорът, който му лепнаха“, коментира шеговито Браун пред представители на медиите в Лас Вегас.

Когато Верстапен притискаше пилотите на Макларън през 2025 година, темата за акулата от филма „Челюсти“ се появи в подкаст с Браун, след като водещият Том Кларксън пусна познатата музикална тема от продукцията. В Катар през същата година Браун оприличи световния шампион на злодей от филм на ужасите, който никога не изчезва напълно. Самият Верстапен сам избра името, посочвайки смъртоносната кукла от поредицата „Детска игра“.

Защо Верстапен кара толкова малко във втората тренировка във Вегас

„Той притежава изумителен талант - продължи американецът. - Кара на нивото на най-великите в историята на Формула 1. На практика не допуска грешки. Трудните условия на пистата сякаш винаги му помагат, както видяхме отново в Бразилия... За много други пилоти при наказание или потегляне от дъното на колоната можеш да си помислиш: Днес няма за какво да се тревожим от тях. Но когато става дума за Макс Верстапен, докато е на пистата, винаги трябва да имаш едно наум.“

Заради санкции, свързани със задвижващата система, Верстапен бе принуден да стартира от 21-ва позиция на пистата „Интерлагос“. Още в рамките на първите три обиколки на мокрото трасе той вече бе част от челната десетка, а с изсъхването на настилката се изкачи до второто място. Единствено състезателят на Макларън Ландо Норис завърши пред него. Това бе трети пореден път, в който Верстапен си пробива път от задната част на колоната или от алеята пред боксовете, за да стигне до почетната стълбичка в Сао Пауло.

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„Той е просто изумителен състезател - допълни шефът на Макларън. - Удоволствие е да го гледаш на пистата. Допада ми и това, че дори в почивните си дни продължава да кара и да участва в състезания. Той е истински състезател и има дарба, каквато се появява изключително рядко.“

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Снимки: Gettyimages