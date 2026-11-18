Ямаха ще направи своето завръщане в MotoGP след бойкота на Гран При на Катар по време на предстоящата този уикенд Гран При на Португалия.
Както е известно заводският екип на Ямаха и сателитният състав на Прамак не взехе участие в предходната надпревара заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Заради нея ръководителите на компанията от Ивата не позволяваха пътувания от всякакъв род до тази част на света и съответно Ямаха пропусна състезателния уикенд на „Лусайл“.
Ще има ли наказания за Ямаха заради отсъствието от Гран При на Катар?
Все още не е ясно какви последствия ще има за японците от това, но е сигурно, че те ще се завърнат на стартовата решетка на „Портимао“ в тази седмица. Фабио Куартараро и Алекс Ринс отново ще карат за заводския отбор, а Джак Милър и заместникът на контузения Топрак Разгатлиоглу – Аугусто Фернандес ще оформят дуото на Прамак.
Възстановяването на Топрак Разгатлиоглу изпреварва графика
Ямаха е вторият най-успешен производител на „Портимао“, благодарение на двете победи на Куартараро, спечелени през 2021 и 2022 година. Повече успехи в Алгарве има само Дукати с три победи, докато КТМ и Априлия имат по една.
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages