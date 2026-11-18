Педро Акоста: Твърде рано е да се мисли за титлата в MotoGP през 2027 година

Педро Акоста смята, че е „прекалено рано“ да се поставя като цел титлата в MotoGP за сезон 2027, когато той ще премине в състава на Дукати.

Акоста ще напусне КТМ в края на 2026 година, след като вече изпълни голямата си задача – да върне базирания в Матигхофен тим на върха на почетната стълбичка. Триумфът в домашната за отбора Гран При на Австрия донесе огромно облекчение за испанеца след дълго и упорито преследване на този пробив.

„Животът ми изобщо не се е променил, няма да ви лъжа. Толкова много бях мечтал за тази победа, че когато най-сетне я постигнах, имах усещането, че вече съм го изживял. Затова може би емоцията остана малко под очакванията. Разбира се, много съм щастлив. Това беше товар, който най-накрая свалих от гърба си, но е само една победа. Нуждая се от много повече“, коментира Акоста.

До края на периода му в КТМ остават само два старта – в Португалия и Валенсия. След това испанецът се изправя пред сериозно предизвикателство: да бъде съотборник и едновременно пряк съперник на Марк Маркес. Двамата вече водиха оспорвани битки на трасето през настоящия сезон, което загатна какво може да се очаква през следващата година.

Педро Акоста: Отивам в Дукати, за да се уча от Марк Маркес, а не за да го побеждавам

„Той е един от най-великите пилоти в историята и това наистина си личи. Умее да контролира всяка ситуация както на пистата, така и извън нея. Освен че е изключително интелигентен, притежава огромен талант и страст. Когато съчетаеш тези качества, получаваш деветкратен световен шампион (във всички класове). Вече научих някои неща от него, но вярвам, че ще усвоя още много, когато работим заедно в един гараж“, заяви Акоста по адрес на Маркес.

През 2027 година MotoGP навлиза в изцяло нова техническа ера с двигатели от 850 кубически сантиметра и гуми на Пирели, които ще заменят настоящите агрегати и гумите на Мишлен.

Педро Акоста разкри колко сериозни са били проблемите с предната му гума в Катар

„От моя гледна точка се надявам нещата да се променят. Смятам, че разликите ще намалеят и влиянието на самия състезател ще бъде малко по-голямо, отколкото е сега. Не мога да твърдя нищо със стопроцентова сигурност, преди да изпитам всичко на тестовете във Валенсия“, пошегува се Акоста.

Той има предвид изпитанията на 1 декември, когато ще се качи за първи път на мотора на Дукати, след като вече премина първоначални процедури за напасване на седалката в Индонезия. С оглед на неговия прогрес, характер и амбиция, преминаването в един от най-силните тимове на решетката закономерно вдига летвата. Испанецът обаче предпочита да запази пълна концентрация и реализъм преди трансфера си в Дукати.

Педро Акоста с откровено признание преди трансфера в Дукати

„Преди всичко трябва да бъдем реалисти. Първо е необходимо редовно да завършваш сред първите пет и да се бориш за подиуми и победи. Мисълта за титлата може да дойде на по-късен етап. Твърде рано е за подобни разговори. Докато не минат първите няколко състезания, не можеш реално да свалиш картите на масата.



„Има талантливи млади момчета, които навлизат в шампионата, както и пилоти, които вече са утвърдени имена – като Хорхе Мартин, Фабио Ди Джанантонио и Марко Бедзеки. Ще видим как ще се подредят силите с новите правила, но съм убеден, че ще има повече от една изненада“, подчерта пилотът.



„Исан Гевара и Даниел Олгадо могат да се представят силно, докато Сена Аджиъс и Давид Алонсо имат отлични качества да изненадат всички. Трудно е да посоча само едно име, защото всички са на високо ниво. Освен това някои от тазгодишните дебютанти в MotoGP като Диого Морейра правят добро впечатление и съм сигурен, че ще направят следващата крачка напред“, завърши Акоста, коментирайки новобранците, които ще влязат в MotoGP през 2027 година.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages