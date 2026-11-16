Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Керванът на MotoGP се завръща в Европа за финалните два кръга за сезон 2026, а първият от тях ще бъде в Португалия. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на пистата „Портимао“ в Алгарве, като всички часове са в българско време.

The Algarve is calling 📞👀 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/YhclKZv5Kf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2026

Петък (20 ноември):

11:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

11:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

12:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

15:15 часа – Moto3 официална тренировка

16:05 часа – Moto2 официална тренировка

17:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (21 ноември):

10:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

11:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

12:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

12:50 часа – MotoGP квалификация

14:45 часа – Moto3 квалификация

15:40 часа – Moto2 квалификация

17:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (22 ноември):

11:40 часа – MotoGP загрявка

13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (25 обиколки)

16:30 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg