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Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 16 ное 2026 | 09:54
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Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Керванът на MotoGP се завръща в Европа за финалните два кръга за сезон 2026, а първият от тях ще бъде в Португалия. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на пистата „Портимао“ в Алгарве, като всички часове са в българско време.

Петък (20 ноември):
11:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
11:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
12:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
15:15 часа – Moto3 официална тренировка
16:05 часа – Moto2 официална тренировка
17:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (21 ноември):
10:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
11:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
12:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
12:50 часа – MotoGP квалификация
14:45 часа – Moto3 квалификация
15:40 часа – Moto2 квалификация
17:00 часа – MotoGP спринт (12 обиколки)

Неделя (22 ноември):
11:40 часа – MotoGP загрявка
13:15 часа – Moto2 състезание (21 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (25 обиколки)
16:30 часа – Moto3 състезание (19 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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