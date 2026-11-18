"Портимао" е от малкото писти, на които Маркес още не е печелил в MotoGP

Този уикенд керванът на MotoGP се насочва към пистата „Портимао“ в Португалия, която ще приеме 21-ят кръг за сезон 2026, в които Марк Маркес може да бъде коронясан за световен шампион още след съботния спринт.

O ponto decisivo. #PortugueseGP🇵🇹 | #MotoGP https://t.co/o7ST5OPQue — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2026

През годините обаче трасето в Алгарве не е било успешно за испанеца, който все още няма победа на него. Най-доброто му класиране в четирите му участия в Гран При на Португалия е шестото място с Хонда през 2022 година. В спринтовете ситуацията е доста по-добра, като в две участия Маркес има два подиума – трето място с Хонда през 2023 и втори с Грезини Дукати през 2024.

The #PortugueseGP🇵🇹 in 20 pictures 📸 #MotoGP https://t.co/qxO6S1YcXr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2026

Маркес е пропуснал три от седемте състезания на „Портимао“ в MotoGP поради различни контузии. През 2020 той не стартира в Гран При на Португалия заради голямата травма на дясната ръка, а година по-късно пропусна Гран При на Алгарве заради сътресение след падане с офроуд мотор по време на тренировка. Преди година пък Маркес беше заменен от Николо Булега заради контузията на дясното рамо, която получи след сблъсъка с Марко Бедзеки в Индонезия.

Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

Освен на „Портимао“, Маркес не е печелил още на „Мандалика“ в Индонезия, „Буд“ в Индия и „Гояния“ в Бразилия. На последните две трасета испанецът има само по едно участие, докато по-рано тази година той най-накрая завърши успешно Гран При на Индонезия, финиширайки шести на „Мандалика“.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages